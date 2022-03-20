В США предложили ввести доптарифы на китайские товары из-за России

Член палаты представителей США от Республиканской партии Тед Бадд представил на рассмотрение конгресса законопроект, который предполагает возможность введения дополнительных пошлин в отношении ряда товаров из Китая. Такое предложение политик выдвинул в связи с тем, что Пекин «оказывает финансовую поддержку» Москве на фоне ситуации на Украине. RT ознакомился с проектом закона.

По словам конгрессмена, поддержка Москвы со стороны Пекина заключается в том числе в увеличении КНР объёма закупок сельскохозяйственной продукции из России на фоне спецоперации на Украине. В связи с этим Бадд предложил ряд мер противодействия Китаю.

Из текста законопроекта следует, что после вступления документа в силу торговый представитель США должен представить президенту страны данные о том, сколько пшеницы и ячменя Китай закупает у России. Если выяснится, что объёмы превышают показатели, зафиксированные по состоянию на 1 февраля 2022 года, Вашингтон повысит таможенную пошлину на некоторые виды товаров, ввозимых в США из КНР.

«После подтверждения... президент назначит каждому наименованию, подпадающему под классификацию разделов I, II или III Гармонизированной тарифной сетки Соединённых Штатов, происходящему из Китая и импортируемому на таможенную территорию США, дополнительную пошлину в размере 20% стоимости такого наименования», — уточняется в документе. В разделах I, II и III тарифной сетки перечислен ряд товаров растительного и животного происхождения.

Предполагается, что введённые ограничения в отношении КНР будут отменены после исполнения одного из двух условий. В первом случае торгпред США должен подтвердить, что Китай снизил импорт сельхозпродукции из России или вернулся к тому объёму, который был зафиксирован на 1 февраля 2022 года. Во втором — госсекретарь США должен констатировать, что российская спецоперация на Украине завершилась.

Наряду с этим в законопроекте говорится о необходимости рассмотреть дальнейшие шаги, которые были бы направлены на приостановку участия России во Всемирной торговой организации.

Отметим, что российская спецоперация на Украине началась 24 февраля, а ещё 4 февраля 2022 года в рамках визита Владимира Путина в Пекин и по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином были приняты двусторонние соглашения, расширившие перечень и объём поставляемого в Китай зерна. Как уточнялось, была отменена регионализация по отправкам пшеницы и ячменя — теперь эти культуры можно ввозить в КНР со всей территории Российской Федерации.

В середине марта правительство России для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях санкций ввело временный запрет на вывоз зерна в государства Евразийского экономического союза (куда не входит Китай) и сахара в третьи страны.