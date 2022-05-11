Финский премьер: Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в течение одной недели
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«Сейчас много голосов как граждан, так и членов парламента, поддерживающих вступление в альянс. Решение по этому вопросу будет принято в течение одной недели», — цитирует её ТАСС.
Ранее российский посол в Оттаве Олег Степанов также предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 апреля отмечал, что если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, то протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.
По его словам, России в этом случае придётся укреплять границы.