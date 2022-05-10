Боррель заявил, что Россию не пригласили на конференцию по Сирии из-за операции на Украине

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Россия не была приглашена на донорскую конференцию по Сирии в Брюсселе из-за событий на Украине, подтвердил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что Россию не пригласили на конференцию по Сирии из-за операции на Украине
  • AP

«Россия не была приглашена, так как мы приглашаем только тех партнёров, которые заинтересованы содействовать миру», — сказал он журналистам.

По мнению Борреля, операция России по защите Донбасса «не свидетельствует о том, что Россия заинтересована в поддержании мира», пишет РИА Новости.

9 апреля Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, слова Борреля «существенно меняют правила игры». Министр предположил, что у Борреля «либо что-то накопилось личное», либо он оговорился, «либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал».

Также в Москве предложили Боррелю «приехать на поле боя» после его заявлений.

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