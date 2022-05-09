США вновь направят делегацию на Соломоновы Острова для обсуждения их договорённостей с КНР
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Об этом сообщает ТАСС.
В апреле администрация президента Джо Байдена уже направляла туда делегацию, напомнил чиновник.
«Это были разговоры в уважительном ключе. Считаю, что мы намерены их развить. Мы вернёмся в сентябре», — сказал Кэмпбелл.
Также «более прямым образом» будут продолжены переговоры с Австралией, добавил он.
22 апреля стало известно, что на Соломоновы острова прибыла делегация США, которую возглавил высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена — Курт Кемпбелл.
Визит американских официальных лиц был связан с недавним подписанием соглашения между Соломоновыми Островами и Китаем в сфере безопасности.
Как отметил австралийский премьер Скотт Моррисон, возведение Китаем военной базы на Соломоновых островах станет для Канберры и Вашингтона красной линией.
Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что США будут внимательно следить за тем, чтобы на территории Соломоновых Островов не появилась китайская военная база.
При этом в МИД Китая подчеркнули, что сообщения о «китайской военной базе» на Соломоновых островах являются дезинформацией.