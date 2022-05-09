США вновь направят делегацию на Соломоновы Острова для обсуждения их договорённостей с КНР

США планируют в сентябре провести с Соломоновыми Островами новый раунд переговоров по поводу их взаимодействия с Китаем в вопросах безопасности, рассказал координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл.

Об этом сообщает ТАСС.

В апреле администрация президента Джо Байдена уже направляла туда делегацию, напомнил чиновник.

«Это были разговоры в уважительном ключе. Считаю, что мы намерены их развить. Мы вернёмся в сентябре», — сказал Кэмпбелл.

Также «более прямым образом» будут продолжены переговоры с Австралией, добавил он.

22 апреля стало известно, что на Соломоновы острова прибыла делегация США, которую возглавил высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена — Курт Кемпбелл.

Визит американских официальных лиц был связан с недавним подписанием соглашения между Соломоновыми Островами и Китаем в сфере безопасности.

Как отметил австралийский премьер Скотт Моррисон, возведение Китаем военной базы на Соломоновых островах станет для Канберры и Вашингтона красной линией.

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что США будут внимательно следить за тем, чтобы на территории Соломоновых Островов не появилась китайская военная база.

При этом в МИД Китая подчеркнули, что сообщения о «китайской военной базе» на Соломоновых островах являются дезинформацией.