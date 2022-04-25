МИД КНР опроверг сообщения о желании Пекина построить военную базу на Соломоновых островах

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь опроверг информацию о желании Пекина построить военную базу на Соломоновых островах.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Заявления, распространяемые некоторыми людьми, которые руководствуются скрытыми мотивами, о так называемой китайской военной базе на Соломоновых островах, являются дезинформацией», — сказал Ван Вэньбинь.

По его словам, сотрудничество в сфере безопасности между двумя странами основано на принципе взаимного равенства.

22 апреля стало известно, что на Соломоновы острова прибыла делегация США, которую возглавил высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена — Курт Кемпбелл. Визит американских официальных лиц был связан с недавним подписанием соглашения между Соломоновыми Островами и Китаем в сфере безопасности.

Как отметил австралийский премьер Скотт Моррисон, возведение Китаем военной базы на Соломоновых островах станет для Канберры и Вашингтона красной линией.