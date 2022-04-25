МИД КНР опроверг сообщения о желании Пекина построить военную базу на Соломоновых островах
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Заявления, распространяемые некоторыми людьми, которые руководствуются скрытыми мотивами, о так называемой китайской военной базе на Соломоновых островах, являются дезинформацией», — сказал Ван Вэньбинь.
По его словам, сотрудничество в сфере безопасности между двумя странами основано на принципе взаимного равенства.
22 апреля стало известно, что на Соломоновы острова прибыла делегация США, которую возглавил высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена — Курт Кемпбелл. Визит американских официальных лиц был связан с недавним подписанием соглашения между Соломоновыми Островами и Китаем в сфере безопасности.
Как отметил австралийский премьер Скотт Моррисон, возведение Китаем военной базы на Соломоновых островах станет для Канберры и Вашингтона красной линией.