CNBC: на Соломоновы острова прибыла делегация США из-за их соглашений с Китаем
- AFP
- © Mavis PODOKOLO
Об этом сообщает CNBC.
В материале отмечается, что «Запад обеспокоен пактом о безопасности», который тихоокеанское островное государство недавно подписало с Китаем.
«Пакт о безопасности является важным шагом для Китая в Тихоокеанском регионе, он повышает вероятность китайского военного присутствия на расстоянии менее 2000 км от Австралии», — отмечает телеканал.
В ноябре прошлого года в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты расширят военную инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана в рамках стратегии сдерживания Китая.
При этом в Пекине отметили, что новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросает вызов Китаю.
В китайском МИД предостерегли Вашингтон, что «ожесточённая конкуренция» между странами рискует перерасти в «полномасштабную конфронтацию между Китаем и США».