CNBC: на Соломоновы острова прибыла делегация США из-за их соглашений с Китаем

Короткая ссылка
На Соломоновы острова прибыла делегация США, которую возглавил высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена — Курт Кемпбелл. Визит американских официальных лиц связан с недавним подписанием соглашения между Соломоновыми островами и Китаем в сфере безопасности.
CNBC: на Соломоновы острова прибыла делегация США из-за их соглашений с Китаем
  • AFP
  • © Mavis PODOKOLO

Об этом сообщает CNBC.

В материале отмечается, что «Запад обеспокоен пактом о безопасности», который тихоокеанское островное государство недавно подписало с Китаем.

«Пакт о безопасности является важным шагом для Китая в Тихоокеанском регионе, он повышает вероятность китайского военного присутствия на расстоянии менее 2000 км от Австралии», — отмечает телеканал.

В ноябре прошлого года в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты расширят военную инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана в рамках стратегии сдерживания Китая.

При этом в Пекине отметили, что новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросает вызов Китаю.

В китайском МИД предостерегли Вашингтон, что «ожесточённая конкуренция» между странами рискует перерасти в «полномасштабную конфронтацию между Китаем и США». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить