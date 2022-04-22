CNBC: на Соломоновы острова прибыла делегация США из-за их соглашений с Китаем

На Соломоновы острова прибыла делегация США, которую возглавил высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена — Курт Кемпбелл. Визит американских официальных лиц связан с недавним подписанием соглашения между Соломоновыми островами и Китаем в сфере безопасности.

Об этом сообщает CNBC.

В материале отмечается, что «Запад обеспокоен пактом о безопасности», который тихоокеанское островное государство недавно подписало с Китаем.

«Пакт о безопасности является важным шагом для Китая в Тихоокеанском регионе, он повышает вероятность китайского военного присутствия на расстоянии менее 2000 км от Австралии», — отмечает телеканал.

В ноябре прошлого года в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты расширят военную инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана в рамках стратегии сдерживания Китая.

При этом в Пекине отметили, что новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросает вызов Китаю.

В китайском МИД предостерегли Вашингтон, что «ожесточённая конкуренция» между странами рискует перерасти в «полномасштабную конфронтацию между Китаем и США».