В Австралии назвали красной линией возведение Китаем военной базы на Соломоновых островах

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Возведение Китаем военной базой на Соломоновых островах станет для Канберры и Вашингтона красной линией, заявил австралийский премьер Скотт Моррисон.
В Австралии назвали красной линией возведение Китаем военной базы на Соломоновых островах
  • Gettyimages.ru

«Работая вместе с нашими партнёрами в Новой Зеландии и, разумеется, в США, я придерживаюсь той же красной линии, что и США, когда речь идёт об этих вопросах. У нас не будет китайских военно-морских баз в нашем регионе на нашем пороге», — цитирует Моррисона РИА Новости.

По его словам, обеспокоенность Австралии разделяют также Фиджи и Папуа — Новая Гвинея.

При этом Моррисон не сказал, какой реакции следует ожидать от Австралии в случае, если Китай пересечёт упомянутую черту. 

В ноябре прошлого года в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты расширят военную инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана в рамках стратегии сдерживания Китая.

При этом в Пекине отметили, что новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросает вызов Китаю.

22 апреля на Соломоновы острова прибыла делегация США, которую возглавил высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена — Курт Кемпбелл.

Визит американских официальных лиц связан с недавним подписанием соглашения между Соломоновыми островами и Китаем в сфере безопасности.

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