Блинкен: США проследят за тем, чтобы на Соломоновых островах не появилась военная база КНР

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США будут внимательно следить за тем, чтобы на территории Соломоновых Островов, которые подписали соглашение о безопасности с Китаем, не появилась китайская военная база, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете сената по иностранным делам.
Блинкен: США проследят за тем, чтобы на Соломоновых островах не появилась военная база КНР
  • AFP
  • © Mavis PODOKOLO

Блинкен напомнил, что на Соломоновых Островах побывала американская межведомственная делегация.

«Делегация встретилась с премьер-министром (Манассе Дамукана Согаваре. — RT). Он пообещал как в публичном, так и в частном порядке, что китайской военной базы не будет, не будет долгосрочного (военного. — RT) присутствия (КНР. — RT), не будет (размещения. — RT) средств по проецированию силы», — цитирует госсекретаря ТАСС.

Госдеп будет «очень внимательно за этим следить в предстоящие недели и месяцы», добавил он.

22 апреля стало известно, что на Соломоновы острова прибыла делегация США, которую возглавил высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена — Курт Кемпбелл.

Визит американских официальных лиц был связан с недавним подписанием соглашения между Соломоновыми Островами и Китаем в сфере безопасности.

Как отметил австралийский премьер Скотт Моррисон, возведение Китаем военной базы на Соломоновых островах станет для Канберры и Вашингтона красной линией.

В МИД Китая подчеркнули, что сообщения о «китайской военной базе» на Соломоновых островах являются дезинформацией.

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