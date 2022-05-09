Фон дер Ляйен приедет в Венгрию, чтобы обсудить с Орбаном вопросы энергоснабжения

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Венгрию, чтобы провести переговоры с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном по поводу энергоснабжения.

Об этом сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Президент фон дер Ляйен сегодня во второй половине дня едет в Венгрию для встречи с премьер-министром Виктором Орбаном. Они будут обсуждать вопросы, связанные с европейской безопасностью энергопоставок», — сообщил он в Twitter.

Ранее Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго в отношении России могут подорвать единство Евросоюза.

В письме главе ЕК политик заявил, что Будапешт не сможет реализовать предложенные ЕК санкции.

Он также назвал красной линией для Венгрии введение санкций ЕС в отношении энергетического сектора России.

После этого фон дер Ляйен признала, что согласование эмбарго на нефть из России может потребовать больше времени, но выразила уверенность, что решение будет принято.