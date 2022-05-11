Во Франции призвали к прозрачности в вопросах поставок вооружения на Украину

Член Национального собрания Франции Себастьян Надо обратился к министру обороны страны Флоранс Парли по поводу поставок вооружения на Украину. Депутат попросил предоставить точные данные о переданной технике и потраченных суммах. RT ознакомился с письмом.

Парламентарий отметил, что, по данным военного ведомства, Франция только до 13 апреля передала Украине вооружение на сумму €100 млн. Поставки включали средства защиты, оптико-электронное оборудование, боеприпасы и системы вооружения, «отвечающие заявленным потребностям» Киева. Президент Эммануэль Макрон также заявлял, что Париж помогает Украине экспортом оружия.

Как пишет Надо, 6 апреля во время заседания в комитете по иностранным делам Нацсобрания при участии украинских парламентариев последние «умоляли предоставить их стране больше техники». В том же духе высказывался и украинский лидер Владимир Зеленский.

«Кто говорит правду? Нет ли недопонимания? Что именно происходит? Чтобы прояснить эти противоречия трагического характера, он (Себастьян Надо. — RT) просит её (Флоранс Парли. — RT) дать национальным представителям и в их лице французским гражданам, европейским гражданам и украинским гражданам точный ответ о поставленных вооружениях и о суммах», — говорится в обращении депутата.

По его словам, прозрачность в этом вопросе, как у США, Германии или Великобритании — трёх стран, которые «точно отчитываются о своей материальной помощи Киеву вооружениями», — позволила бы полностью поставить Францию в «демократический лагерь» по отношению к действиям России на Украине.

На прошлой неделе официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что Париж намерен помогать Киеву «столько, сколько потребуется». Вместе с тем российский постпред при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности констатировал, что, накачивая Украину оружием, западные страны превращают её в плацдарм для битвы с Россией.