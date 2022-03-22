Во Франции предложили выдавать национальные водительские права украинцам

Депутат Национального собрания Франции Ксавье Палюшкевич обратился к министру внутренних дел страны с предложением упростить обмен водительских прав граждан Украины на французские. По его мнению, это будет способствовать интеграции беженцев. С письмом парламентария ознакомился RT.

По словам Палюшкевича, Украина не входит в список стран, чьи национальные водительские права можно обменять на французские, однако этот вопрос стоит рассмотреть с учётом спецоперации России.

«Принимая во внимание, что Европа и Франция примут на своей территории ещё больше выходцев с Украины, необходимо, чтобы Франция упростила обмен водительских прав для лучшей интеграции беженцев как на личном, так и на профессиональном уровне», — считает Палюшкевич.

В связи с этим он потребовал, чтобы министр внутренних дел разрешил выходцам с Украины получить возможность обменять свои водительские документы на французские или по крайней мере на временные права.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о намерении предложить украинским беженцам полноценную интеграцию в Германии. По данным властей ФРГ, по состоянию на 17 марта в страну въехали 175 тыс. человек с Украины.