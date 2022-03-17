В МВД Италии заявили о въезде в страну более 50 тысяч человек с Украины

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Число беженцев, прибывших в Италию с начала спецоперации России на Украине, превысило 50 тыс., сообщает итальянский МВД.
В МВД Италии заявили о въезде в страну более 50 тысяч человек с Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Stefano Guidi

Как пишет РИА Новости, всего в страну приехали 50 649 человек, в том числе 25 846 женщин и 20 478 несовершеннолетних.

Ранее в польской Пограничной страже сообщили, что более 1 млн человек въехали в Польшу с Украины после начала российской спецоперации.

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлю заявил, что свыше 20 тыс. граждан Украины въехали в Турцию из третьих стран.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что число просьб об эвакуации с Украины в Россию или Белоруссию превысило 2,6 млн.

По данным МЧС, в Россию прибыли почти 250 тыс. беженцев из Донбасса, они размещены в 31 регионе.

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