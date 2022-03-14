Более 2,6 млн человек на Украине попросили эвакуировать их в Россию или Белоруссию
- РИА Новости
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Он сообщил, что за сутки выразили желание эвакуироваться в Россию и Белоруссию более 12,2 тыс. человек.
«Всего их в нашей базе данных уже 2 665 822 с конкретными фамилиями и адресами из практически 2 тыс. населённых пунктов Украины», — заявил Мизинцев.
Ранее врио главы российского МЧС Александр Чуприян заявил, что в Россию прибыли почти 250 тыс. беженцев из Донбасса, они размещены в 31 регионе.