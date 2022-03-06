В погранслужбе заявили о въезде в Польшу более 1 млн человек из Украины

Более 1 млн человек въехали в Польшу из Украины после начала российской спецоперации. Об этом сообщили в польской Пограничной страже.

«Сегодня в 20:00 число людей, которые сбежали из Украины в Польшу, превысило 1 млн», — приводит РИА Новости заявление. Ранее глава турецкого МВД Сулейман Сойлю заявил, что свыше 20 тыс. граждан Украины въехали в Турцию из третьих стран.