Канцлер ФРГ Шольц предложит беженцам с Украины полноценную интеграцию в стране
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«Мы не должны повторять ошибки, что в начале такого развития упор делался бы на то, что это временно. Мы должны с самого начала исходить из того, чтобы была создана перспектива для интеграции — в детских садах, школах, на рынке труда», — приводит РИА Новости заявление Шольца.
По информации МВД Германии, на данный момент в стране зарегистрировано 175 тыс. беженцев с Украины.
Ранее в польской Пограничной страже сообщили, что более 1 млн человек въехали в Польшу с Украины после начала российской спецоперации.
Глава турецкого МВД Сулейман Сойлю заявил, что свыше 20 тыс. граждан Украины въехали в Турцию из третьих стран.