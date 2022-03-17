Канцлер ФРГ Шольц предложит беженцам с Украины полноценную интеграцию в стране

Короткая ссылка
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предложит украинским беженцам полноценную интеграцию в стране.
Канцлер ФРГ Шольц предложит беженцам с Украины полноценную интеграцию в стране
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Мы не должны повторять ошибки, что в начале такого развития упор делался бы на то, что это временно. Мы должны с самого начала исходить из того, чтобы была создана перспектива для интеграции — в детских садах, школах, на рынке труда», — приводит РИА Новости заявление Шольца.

По информации МВД Германии, на данный момент в стране зарегистрировано 175 тыс. беженцев с Украины.

Ранее в польской Пограничной страже сообщили, что более 1 млн человек въехали в Польшу с Украины после начала российской спецоперации.

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлю заявил, что свыше 20 тыс. граждан Украины въехали в Турцию из третьих стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить