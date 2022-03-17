Канцлер ФРГ Шольц предложит беженцам с Украины полноценную интеграцию в стране

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предложит украинским беженцам полноценную интеграцию в стране.

«Мы не должны повторять ошибки, что в начале такого развития упор делался бы на то, что это временно. Мы должны с самого начала исходить из того, чтобы была создана перспектива для интеграции — в детских садах, школах, на рынке труда», — приводит РИА Новости заявление Шольца.

По информации МВД Германии, на данный момент в стране зарегистрировано 175 тыс. беженцев с Украины.

Ранее в польской Пограничной страже сообщили, что более 1 млн человек въехали в Польшу с Украины после начала российской спецоперации.

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлю заявил, что свыше 20 тыс. граждан Украины въехали в Турцию из третьих стран.