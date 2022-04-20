«Это вопрос мести огромного государства неравнодушному человеку»: почему суд в Лондоне одобрил экстрадицию Ассанжа в США

Вестминстерский магистратский суд Лондона одобрил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, выдав соответствующий ордер. Как сообщили в самой организации, окончательное решение по этому делу должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател. При этом, как напомнил главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон, тот же суд 16 месяцев назад признавал, что выдача журналиста Вашингтону будет равносильна смертному приговору. Эксперты считают, что нынешнее решение укладывается в логику взаимоотношений властей Британии и США.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне принял решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в самой организации.

«Британский суд выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы за публикационную деятельность», — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что окончательное решение должна принять министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. При этом у защиты журналиста есть возможность подать апелляцию в Высокий суд Лондона, если глава МВД примет решение о его выдаче американской стороне.

BREAKING: A UK judge has ordered the extradition of Julian Assange to the US where he will face a 175 year sentence for publishing



The decision will now move to UK Home Secretary Priti Patel – the defense have until May 18 to make submissions https://t.co/m1bX8STSr8pic.twitter.com/BqEZH0O49O — WikiLeaks (@wikileaks) April 20, 2022

Как отмечают британские СМИ, заседание суда было довольно кратким и заняло всего около семи минут. Сам Ассанж участвовал в нём по видеосвязи, находясь в тюрьме строгого режима Белмарш.

После вынесения вердикта главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон напомнил: почти полтора года назад тот же самый суд отмечал, что выдача Ассанжа США может представлять угрозу для его жизни.

«16 месяцев назад этот суд постановил, что экстрадиция Ассанжа может поставить его жизнь под угрозу, и это будет равносильно смертному приговору. Именно это сегодня и произошло», — сказал он журналистам.

Храфнссон подчеркнул, что судьба основателя WikiLeaks находится в руках Пател и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По его словам, они обладают властью, чтобы положить конец преследованию Ассанжа и остановить притеснение свободы прессы.

Митинг в защиту Джулиана Ассанжа возле здания суда в Лондоне

AP

© Frank Augstein

«На верную смерть»

На решение Лондонского суда уже отреагировали журналисты, политики и общественные деятели по всему миру.

«Лондон выдаёт Ассанжа Штатам. На верную смерть», — написала в своём Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В российском МИД назвали фарсом «позорное решение» британского суда экстрадировать Ассанжа в США.

«Те, кто преследует Ассанжа, неумолимо добивались его изничтожения… Даже не столько физическое изничтожение их интересовало, а моральное, психологическое, как человека сломать… Этим вердиктом вынесен окончательный приговор всем демократическим рассуждениям Вашингтона и Лондона о свободе слова и притязании на моральное превосходство в современном мире», — заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в Twitter отметила, что дальнейшее содержание Ассанжа под стражей — это преступление, за которое несут ответственность правительства Великобритании и США.

«Если права человека и свобода печати ещё имеют какую-либо ценность, британское правительство должно отказать США в выдаче Джулиана Ассанжа», — заявила она.

Die fortgesetzte Haft von #Assange ist ein Verbrechen für das die britische & US-Regierung verantwortlich sind. Wenn #Menschenrechte & #Pressefreiheit noch etwas wert sein sollen, muss die 🇬🇧 Regierung die Auslieferung von Julian Assange an die #USA verweigern. #FreeAssangeNOWpic.twitter.com/cCUXpEbsoU — Sevim Dağdelen, MdB (@SevimDagdelen) April 20, 2022

Предвзятость вердикта по журналисту подчеркнул и британский политик-консерватор, экс-министр по вопросам брексита Дэвид Дэвис.

«Как бы вы ни относились к Джулиану Ассанжу, договор об экстрадиции между Великобританией и США всё равно глубоко ассиметричен и перекошен в пользу Соединённых Штатов», — написал он в Twitter.

Whatever you may think of Julian Assange, the UK's extradition treaty with the US is still fundamentally asymmetric and unbalanced in favour of the United States. https://t.co/sUhCVC2HxS — David Davis (@DavidDavisMP) April 20, 2022

В свою очередь, бывший лидер лейбористов Джереми Корбин, который находился у здания суда в группе поддержки Ассанжа, заявил, что журналист заслуживает благодарности, так как рассказал миру об ужасах войн в Афганистане и Ираке.

Австралийский политик, сенатор от штата Тасмания Питер Уиш-Уилсон в Twitter указал на политические мотивы преследования своего соотечественника.

«Закон о шпионаже (который применяется в отношении Ассанжа. — RT) не предназначался для использования против издателей. Мы должны поддержать свободу прессы и призвать власть имущих к ответу. Судебное преследование Джулиана Ассанжа всегда было политически мотивировано», — выразил он мнение.

The Espionage Act wasn’t intended to be used against publishers. We must support press freedoms & those who hold the powerful to account. Julian Assange’s prosecution has always been political. It needs a political response from our govt to get justice for him #FreeAssange — Peter Whish-Wilson (@SenatorSurfer) April 20, 2022

Теперь, считает Уиш-Уилсон, правительство Австралии должно отреагировать на происходящее, чтобы добиться справедливости для журналиста.

Тем временем международная правозащитная организация Amnesty International предупредила, что если глава МВД Великобритании всё же одобрит выдачу основателя WikiLeaks Соединённым Штатам, это создаст опасный прецедент для издателей и журналистов во всём мире. По словам генерального секретаря организации Аньес Калламар, экстрадиция Ассанжа в США была бы разрушительна как для свободы печати, так и для общественности, «которая имеет право знать, что их правительства делают от их имени».

Обжалованию не подлежит

Нынешнее решение Вестминстерский магистратский суд вынес после того, как Верховный суд Великобритании 14 марта отказал Джулиану Ассанжу в праве обжаловать решение суда низшей инстанции о его экстрадиции в США. Основанием для этого, по мнению коллегии судей, послужило то, что «в поданном прошении нет вызывающего споры правового момента».

При этом в начале января 2021 года Вестминстерский суд отказал США в выдаче журналиста из-за состояния его здоровья. Защита выражала опасение, что Ассанж может совершить суицид из-за подавленного психологического состояния, а американские власти не могут предоставить гарантии его безопасности.

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Позднее Минюст США направил Высокому суду пакет гарантий, который должен был прояснить выраженные ранее обеспокоенности по обращению с подсудимым. Так, американская сторона заверила, что администрация президента Джо Байдена не станет настаивать на содержании Ассанжа в тюрьме максимально строгого режима (ADX) и в случае признания его виновным позволит ему отбывать срок на родине в Австралии.

Джулиан Ассанж стал известен благодаря созданию в 2006 году портала WikiLeaks, на котором публиковались различные секретные документы. Внимание Вашингтона он привлёк, выложив в 2010 году засекреченные материалы Пентагона о действиях американских военных на Ближнем Востоке. Их ему передала аналитик американской армии Челси Мэннинг, ранее известная как Брэдли Мэннинг. Всего Ассанж получил от Мэннинг около 400 тыс. документов по Ираку, 90 тыс. по Афганистану, 250 тыс. телеграмм Госдепартамента и около 800 аналитических записок по заключённым на базе Вооружённых сил в Гуантанамо.

Американские власти начали против Ассанжа расследование по обвинению в нарушении закона о шпионаже от 1917 года. В тот момент журналист находился в Швеции, ожидая получения разрешения на работу, однако был вынужден покинуть её из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах.

В декабре 2010-го Ассанж перебрался в Великобританию, где был задержан по запросу Швеции, а затем отпущен под залог. В феврале 2011-го суд постановил выдать журналиста шведским властям, а в июне 2012 года апелляция адвокатов Ассанжа на это решение была отклонена. В связи с этим журналист принял решение попросить политического убежища в посольстве Эквадора из-за опасений выдачи властям Швеции.

Джулиан Ассанж выступает с балкона посольства Эквадора в Лондоне

AP

© Matt Dunham

На территории дипломатической миссии он провёл семь лет, пока бывший на тот момент президентом Эквадора Ленин Морено не отозвал в апреле 2019 года разрешение на политическое убежище якобы за неоднократные нарушения международных конвенций.

Это позволило британской полиции войти на территорию посольства и арестовать журналиста за неявку в суд в 2012 году. В мае 2019-го суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. С тех пор он находится в тюрьме Белмарш.

В интересах США

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что решение Вестминстерского магистратского суда об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США укладывается в канву отношений между Лондоном и Вашингтоном.

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«Если суд Великобритании разрешил экстрадицию, следующий логический шаг, который является формальным, — это подтверждение и фактически следование главы МВД Великобритании постановлению британского суда», — пояснила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

По её мнению, Великобритания будет делать всё по запросу США, несмотря на действующие на её территории законы, которые призваны защищать права человека.

Тесное взаимодействие двух стран отметил и замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. В беседе с RT он отметил, что решение суда не стало неожиданностью, так как Великобритания «не могла отказать своим американским партнёрам в удовольствии свести счёты с Ассанжем, который нанёс США колоссальный урон».

«Последнее решение, которое осталось за министром, уже носит сугубо технический характер, поскольку органы судебной власти в такого рода делах обладают большим авторитетом и более широкими полномочиями, поэтому последнее, что остаётся, это подписать, согласовать и привести в действие механизм экстрадиции», — сказал аналитик.

Теперь в США Ассанжа ждёт предельно жёсткий суд, который будет носить демонстрационный характер, добавил Фельдман.

«Потому что, с точки зрения властей США, Ассанж — это враг государства, человек, который вывернул наизнанку самые тёмные секреты американских военных и политиков. По своей значимости, для них он как Сноуден. Но до Сноудена они уже не смогут дотянуться, а вот с Ассанжем, если он окажется в их руках, получат возможность публично рассчитаться», — пояснил эксперт.

В свою очередь, политолог Александр Асафов в комментарии RT отметил, каких невероятных усилий стоило США добиться нужного им решения.

«Ассанж нанёс обиду американской системе правосудия. Он пробыл в посольстве Эквадора, и им пришлось чуть ли не режим в Эквадоре менять, чтобы его из посольства выкурить. Были приложены колоссальные усилия. Это вопрос мести огромного государства одному единственному неравнодушному человеку», — рассказал аналитик.

Он также выразил мнение, что решение об экстрадиции неслучайно было принято именно сейчас.

«Вопрос был не столько в принятом решении, сколько в выборе момента: когда эта история пройдёт максимально незаметно на фоне других новостей. И сейчас этот момент самый подходящий, так как всё внимание приковано к российской спецоперации, разногласиям с Китаем, турецкой операции против курдов. Так что США показалось, что именно сейчас выдача Ассанжа не будет иметь большого резонанса. Однако это не так», — подчеркнул Асафов.

Павел Фельдман также указал на двойственность стандартов, которые практикуют США. Так, Штаты обличают власти других стран за якобы преследование их оппонентов по политическим мотивам. В то же время к аналогичным «оппонентам», затрагивающим американские национальные интересы, Вашингтон относится максимально жёстко, объявляя их врагами и требуя для них наказания.