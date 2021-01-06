«Негуманно и нелогично»: суд Лондона отказался отпустить Ассанжа под залог

Суд Лондона отказался отпустить под залог основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По мнению судьи, «поведение Ассанжа» в прошлом даёт основания полагать, что в случае освобождения он может попытаться скрыться от правосудия. Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон назвал такое решение «несправедливым, нечестным и нелогичным».

Суд Лондона отказался отпустить под залог журналиста, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу об экстрадиции.

Как заявила в ходе слушания судья Ванесса Барайтсер, поведение Ассанжа в прошлом даёт основания полагать, что в случае освобождения он может попытаться скрыться от правосудия.

«Я убеждена в наличии существенных оснований полагать, что господин Ассанж не явится в суд на рассмотрение апелляции, если сегодня он будет отпущен на свободу», — приводит её слова ТАСС.

Барайтсер отметила, что США должны иметь возможность оспорить её решение об отказе в экстрадиции подсудимого, а в случае его побега американская сторона не сможет этого сделать, сообщает РИА Новости. Она также добавила, что условия в американской тюрьме, которые стали одной из причин отказа в выдаче основателя WikiLeaks, существенно отличаются от условий в тюрьме Белмарш, где содержится Ассанж.

В ходе заседания сторона обвинения, в частности, напомнила, что в 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политического убежища, тем самым нарушив условия освобождения под залог.

В свою очередь, защита настаивала на том, что после отказа в выдаче их клиента США у Ассанжа нет причин скрываться от суда. Отмечалось также, что журналист, находясь в тюрьме, подвергается риску заболеть коронавирусом, имеет слабое здоровье, а также не может увидеться со своими детьми и невестой.

Напомним, 4 января Вестминстерский магистратский суд отказал властям США в экстрадиции Ассанжа на основании опасения за психическое здоровье обвиняемого. Ванесса Барайтсер тогда отметила, что Ассанж страдает клинической депрессией, расстройствами аутистического спектра и подвержен риску суицида, в связи с чем его передача Соединённым Штатам может привести к ухудшению его состояния.

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон, комментируя отказ выпустить под залог основателя организации, назвал такое решение «несправедливым, нечестным и нелогичным».

«Учитывая решение, принятое ею два дня назад относительно состояния здоровья Джулиана, которое, конечно же, во многом обусловлено его содержанием в тюрьме Белмарш, совершенно непонятно, зачем его туда возвращать. Это с любой точки зрения негуманно и нелогично», — высказался он в разговоре с журналистами, добавив, что защита намерена оспорить решение суда.

В свою очередь, депутат бундестага Севим Дагделен, которая входит в парламентскую рабочую группу по освобождению Ассанжа, в разговоре с RT заявила, что британской стороной «проводился подрыв правовых принципов в процессуальном праве».

«Я утверждаю, что Великобритания на стороне США стала соучастницей нападения на правовое государство, на принципы правового государства, удерживая его 1,5 года в тюрьме строгого режима в ужасных условиях», — сказала она.

Бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваэс в разговоре с RT назвал ситуацию с Ассанжем «политическим делом».

«Значение этого решения для каждого журналиста на планете огромно, поскольку теперь есть такой прецедент: в рамках британской судебной системы судьёй были одобрены, а по сути поддержаны, подкреплены политические доводы в пользу преследования Джулиана Ассанжа. Тот факт, что Джулиан Ассанж содержится в тюрьме без приговора, говорит о том, что он — политический заключённый», — высказался Нарваэс.

По его словам, даже в случае освобождения Ассанжа риск для журналистов со всего мира остаётся.

«Он всё ещё существует, ведь, если кто-нибудь в будущем осмелится сделать то, что сделали Джулиан и WikiLeaks, — опубликовать то же самое или нечто похожее, — этого кого-нибудь будут преследовать и могут привлечь к уголовной ответственности», — добавил он.

Судебное преследование Ассанжа началось в 2010 году с связи с публикацией на портале WikiLeaks данных о военных преступлениях армии США в Афганистане и на Ближнем Востоке. В тот момент журналист находился в Швеции, однако был вынужден покинуть страну из-за выдвинутых против него обвинений в преступлениях сексуального характера (сам Ассанж отрицал вину) и бежал в Лондон. В 2011 году британский суд принял решение об экстрадиции активиста в Швецию, которая, в свою очередь, могла выдать его США. После неудачной попытки обжаловать вердикт в 2012-м Ассанж, находившийся под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провёл следующие семь лет.

В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа убежища в своём посольстве, после чего он был задержан британской полицией. В мае суд признал его виновным в нарушении условий освобождения под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Между тем США потребовали экстрадиции Ассанжа, заявив, что ему предъявлены обвинения в сговоре с целью неправомерного доступа к компьютерной информации, публикации секретных правительственных данных и шпионаже.

В поддержку Джулиана Ассанжа высказывались многие активисты и общественные деятели. Так, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью RT призвал немедленно освободить журналиста под залог, отметив, что он «пострадал гораздо больше, чем положено за одно небольшое нарушение условий освобождения», что является его единственным преступлением в рамках британского законодательства.

«Если мы позволим правительству США распять журналиста на том основании, что он пролил свет на их военные преступления, то мы лишим себя доступа к тому, что происходит в действительности», — подчеркнул Уотерс.

В свою очередь, активист и организатор кампании «Не экстрадируйте Ассанжа» Джон Рис, комментируя RT отказ Великобритании экстрадировать журналиста, высказал мнение, что это «не конец истории», и напомнил, что США будут обжаловать решение суда.

«Эта битва только началась», — отметил он.

Вместе с тем Рис приветствовал политику судьи Барайтсер, которая, по его словам, «отмела политические соображения» и напомнила, что «американская пенитенциарная система настолько жестокая и угнетающая, что в случае отправки в США возрастает риск самоубийства Джулиана».