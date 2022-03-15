Передано на рассмотрение главы МВД: британский суд отказал Ассанжу в праве оспорить решение об экстрадиции в США
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Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу отказали в праве обжаловать решение суда об экстрадиции в США. Соответствующее решение в понедельник, 14 марта, вынес Верховный суд Великобритании. Согласно заявлению юридической фирмы Birnberg Peirce & Partners, опубликованному в Twitter WikiLeaks, коллегия судей приняла такое решение, поскольку «в поданном прошении нет вызывающего споры правового момента».
Представляющие интересы австралийского журналиста юристы сообщают, что теперь дело поступит в Вестминстерский магистратский суд, который передаст вопрос об экстрадиции на рассмотрение главы британского МВД Прити Пател. Защита Ассанжа имеет право в четырёхнедельный срок обратиться к министру до вынесения решения.
В случае выдачи Ассанжа и признания его виновным в США ему может грозить тюремное заключение общим сроком до 175 лет по 18 статьям выдвинутых против него обвинений.
Напомним, 25 января Высокий суд Лондона предоставил Ассанжу возможность подать апелляцию в Верховный суд Великобритании на вынесенное ранее решение по его экстрадиции в США. Суд постановил, что американские власти только в последний момент предоставили гарантии по условиям содержания основателя WikiLeaks, на основании которых он мог быть выдан в Штаты. Во время рассмотрения прошения об апелляции Ассанж продолжал содержаться в тюрьме строгого режима Белмарш.
В начале января 2021 года Вестминстерский магистратский суд первоначально встал на сторону защиты Ассанжа и отказал США в его выдаче из-за состояния здоровья. Позднее Минюст США предоставил Высокому суду пакет гарантий, который якобы должен был прояснить выраженные ранее обеспокоенности.
В частности, в заявлении американской стороны говорилось, что Ассанжа якобы не будут помещать в тюрьму максимально строгого режима (ADX) Флоренс в штате Колорадо. В Минюсте также утверждали, что в случае обвинительного приговора Ассанж может быть репатриирован для отбывания срока на родину, в Австралию.
После этого Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию Минюста США на отказ в экстрадиции Ассанжа.Также на russian.rt.com Право на апелляцию: почему Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить экстрадицию в США
Джулиан Ассанж стал известен благодаря созданию в 2006 году портала WikiLeaks, на котором публиковались различные секретные документы. В 2010 году в отношении активиста началось судебное преследование. Этому предшествовали публикации на WikiLeaks сведений о действиях армии США в Афганистане и на Ближнем Востоке.
Среди этих материалов упоминался расстрел мирных граждан военным вертолётом США в Багдаде в 2007 году, в ходе которого погибли журналисты Reuters. На портале также размещались сообщения о многочисленных жертвах среди мирных иракцев в результате халатных действий американских ВВС.
В момент начала преследования в 2010 году Ассанж находился в Швеции, ожидая получения разрешения на работу. Из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах активист покинул страну. Сам он подчёркивал, что его преследуют по политическим мотивам.
Впоследствии Ассанж бежал в Великобританию. В 2012 году он стал опасаться выдачи его властям Швеции, в результате чего в июне того же года укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил политического убежища, запрос был официально удовлетворён в августе 2012 года.
На территории дипмиссии он провёл семь лет, однако в апреле 2019 году экс-президент Эквадора Ленин Морено заявил, что отказывает Ассанжу в предоставлении политического убежища. Позднее его также лишили гражданства Эквадора. Британские полицейские вошли на территорию посольства и арестовали Ассанжа за неявку в суд в 2012 году. В мае 2019-го суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. С тех пор он находится в тюрьме Белмарш.
В конце декабря 2021 года отец основателя WikiLeaks Джон Шиптон в эфире шоу Криса Хеджеса On Contact на RT America заявил о жестоком обращении с его сыном в Великобритании.
«Всегда считалось, что Соединённое Королевство является исполнителем намерений США. На деле это не так. Пытки осуществляются британскими институтами: Королевской прокурорской службой, Министерством иностранных дел и судебной системой», — отметил он.