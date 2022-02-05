Нацсобрание Франции отклонило проект резолюции о предоставлении убежища Ассанжу
- AP
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Как сообщает РИА Новости, в поддержку документа высказались 17 депутатов, против — 31.
Проект ранее внесла группа депутатов Нацсобрания, в числе которых — Женнифер де Теммерман, Седрик Виллани, Франсуа Рюффен и другие.
Депутаты в сопроводительных документах к проекту резолюции указали, что на протяжении более десяти лет Ассанж подвергается политическому преследованию со стороны Вашингтона.
25 января Высокий суд Лондона разрешил адвокатам основателя WikiLeaks обжаловать в Верховном суде Великобритании вердикт, позволяющий экстрадицию Ассанжа в США.