Нацсобрание Франции рассмотрит проект резолюции к кабмину о предоставлении убежища Ассанжу

Национальное собрание Франции рассмотрит 4 февраля проект резолюции с призывом к правительству о предоставлении политического убежища для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как сообщает РИА Новости, проект внесли группа депутатов Нацсобрания, в числе которых — Женнифер де Теммерман, Седрик Виллани, Франсуа Рюффен и другие.

«Основатель сайта Wikileaks, осведомитель фактически раскрыл шпионаж за Елисейским дворцом нашими американскими союзниками... Его преступление в том, что он раскрыл правду», — говорится в тексте сопроводительных документов к проекту резолюции.

Депутаты также указали, что на протяжении более десяти лет Ассанж подвергается политическому преследованию со стороны Вашингтона.

25 января Высокий суд Лондона разрешил адвокатам основателя WikiLeaks обжаловать в Верховном суде Великобритании вердикт, позволяющий экстрадицию Ассанжа в США.