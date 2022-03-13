Невеста основателя WikiLeaks Стелла Моррис сообщила дату свадьбы с Ассанжем

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Невеста основателя WikiLeaks Стелла Моррис сообщила о дате свадьбы с Джулианом Ассанжем, находящимся в британской тюрьме Белмарш.

«Новость о свадьбе: Белмарш запланировал нашу свадьбу! Среда, 23 марта, 13:00 (16:00 мск. — RT)», — написала она в Twitter.

25 января Высокий суд Лондона разрешил адвокатам основателя WikiLeaks  обжаловать в Верховном суде Великобритании вердикт, позволяющий экстрадицию Ассанжа в США.

Национальное собрание Франции по итогам голосования отклонило проект резолюции с призывом к правительству предоставить политубежище основателю WikiLeaks.

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