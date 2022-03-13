Невеста основателя WikiLeaks Стелла Моррис сообщила дату свадьбы с Ассанжем
«Новость о свадьбе: Белмарш запланировал нашу свадьбу! Среда, 23 марта, 13:00 (16:00 мск. — RT)», — написала она в Twitter.
25 января Высокий суд Лондона разрешил адвокатам основателя WikiLeaks обжаловать в Верховном суде Великобритании вердикт, позволяющий экстрадицию Ассанжа в США.
Национальное собрание Франции по итогам голосования отклонило проект резолюции с призывом к правительству предоставить политубежище основателю WikiLeaks.