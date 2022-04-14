«Объёмы, обещанные по договору»: канцлер Австрии заявил, что Путин гарантировал стабильность поставок газа
- globallookpress.com
- © Legion-Media
Владимир Путин заверил канцлера Австрии Карла Нехаммера в стабильности поставок российского газа. Об этом сообщил сам глава австрийского правительства журналистам агентства APA.
По словам Нехаммера, Путин поднял тему газа во время встречи и заявил, что «газоснабжение гарантировано, что Россия поставляет объёмы, обещанные по договору».
Отметим, что отказ стран ЕС от российского газа обсуждается в рамках нового пакета антироссийских санкции, работа над которым идёт в Европе. 7 апреля Европарламент выступил с соответствующей резолюцией.
Авторы интервью с Нехаммером в APA отмечают, что канцлер по-прежнему выступает против газового эмбарго для России. Глава австрийского правительства отметил, что сама Австрия, а также Германия, Венгрия, Болгария и Румыния сильно зависят от российского газа.
По его словам, поддержка эмбарго на поставки газа из РФ будет означать, что ущерб понесёт как промышленность, так и домохозяйства. Кроме того, он предположил, что отказ от российского газа способен повлечь за собой рост безработицы и социального неравенства.
Отметим, что днём ранее Нехаммер высказал аналогичную точку зрения в интервью CNN. Комментируя перспективу остановки поставок российского газа, канцлер отметил, что «санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу».
Напомним, что Нехаммер посетил Москву для переговоров с Владимиром Путиным 11 апреля. Канцлер стал первым европейским лидером, который приехал в Россию с начала спецоперации на Украине 24 февраля. Встреча прошла в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огарёве.Также на russian.rt.com В Австрии заявили об отсутствии возможности сократить зависимость от российского газа
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в Ново-Огарёве была «непродолжительной по меркам последнего времени».
В свою очередь, австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что встреча Путина и Нехаммера продлилась 75 минут. Кроме того, в беседе с изданием Kurier Нехаммер назвал свою беседу с российским президентом «прямой, открытой и жёсткой».
«Газпром» и Россия предпринимали немалые усилия для энергобезопасности Европы»
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT обратил внимание, что всё чаще звучат призывы отказаться от газа из России, но Москва продолжает поставки, несмотря ни на что.
«Техническая возможность прекратить добычу и прервать поставки у нас есть, но мы при этом демонстрируем, что мы не воюем с Европой. Мы придерживаемся подписанных договоров. А если посмотреть на историю наших взаимоотношений, то мы увидим, что «Газпром» в частности и Россия в целом предпринимали немалые усилия для обеспечения энергобезопасности Европы», — сказал Фролов в беседе с RT.
По его словам, вопрос надёжности поставок газа должен быть исключён. Соответствующие условия были оговорены ранее, в случае их соблюдения поставки продолжаются, отметил аналитик. Он также высказался о продолжении этой работы на фоне санкционного давления на Россию.
«Кстати, в условиях поставок, в контрактах не было ни слова о том, что, если вводятся санкции, мы прекращаем поставки газа. Такого нет. Мы поставляем газ исходя из тех норм, которые в наших контрактах имеются», — сказал Фролов.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, в свою очередь, отметил, что тема стабильности обсуждалась сторонами в контексте новой схемы оплаты.
«И каждая сторона подтвердила, что схема новая — это наша позиция. А австрийцы поняли для себя, что в новой схеме нет проблем с точки зрения транзакций. До этого они почему-то думали по-другому», — сказал Пикин в беседе с RT.
По его словам, «стороны поняли, о чём каждая из них говорит, и поняли, что позиции у них схожи».
«Если позиции схожи, значит будет оплата. Значит, и стабильность тоже будет», — заключил эксперт.