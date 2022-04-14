«Объёмы, обещанные по договору»: канцлер Австрии заявил, что Путин гарантировал стабильность поставок газа

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что российский лидер Владимир Путин заверил его в стабильности поставок газа в соответствии с заключёнными ранее договорённостями. В интервью австрийскому агентству APA Нехаммер сказал, что выступает против запрета на импорт российского газа. Глава правительства Австрии отметил, что этот шаг способен нанести ущерб промышленности, а также усилить социальное неравенство. Как отмечают эксперты, Москва обладает технической возможностью прекратить поставки газа на фоне объявленных против неё санкций, однако продолжает следовать действующим соглашениям.

Владимир Путин заверил канцлера Австрии Карла Нехаммера в стабильности поставок российского газа. Об этом сообщил сам глава австрийского правительства журналистам агентства APA.

По словам Нехаммера, Путин поднял тему газа во время встречи и заявил, что «газоснабжение гарантировано, что Россия поставляет объёмы, обещанные по договору».

Отметим, что отказ стран ЕС от российского газа обсуждается в рамках нового пакета антироссийских санкции, работа над которым идёт в Европе. 7 апреля Европарламент выступил с соответствующей резолюцией.

Авторы интервью с Нехаммером в APA отмечают, что канцлер по-прежнему выступает против газового эмбарго для России. Глава австрийского правительства отметил, что сама Австрия, а также Германия, Венгрия, Болгария и Румыния сильно зависят от российского газа.

По его словам, поддержка эмбарго на поставки газа из РФ будет означать, что ущерб понесёт как промышленность, так и домохозяйства. Кроме того, он предположил, что отказ от российского газа способен повлечь за собой рост безработицы и социального неравенства.

Отметим, что днём ранее Нехаммер высказал аналогичную точку зрения в интервью CNN. Комментируя перспективу остановки поставок российского газа, канцлер отметил, что «санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу».

Напомним, что Нехаммер посетил Москву для переговоров с Владимиром Путиным 11 апреля. Канцлер стал первым европейским лидером, который приехал в Россию с начала спецоперации на Украине 24 февраля. Встреча прошла в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огарёве.

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Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в Ново-Огарёве была «непродолжительной по меркам последнего времени».

В свою очередь, австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что встреча Путина и Нехаммера продлилась 75 минут. Кроме того, в беседе с изданием Kurier Нехаммер назвал свою беседу с российским президентом «прямой, открытой и жёсткой».

«Газпром» и Россия предпринимали немалые усилия для энергобезопасности Европы»

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT обратил внимание, что всё чаще звучат призывы отказаться от газа из России, но Москва продолжает поставки, несмотря ни на что.

«Техническая возможность прекратить добычу и прервать поставки у нас есть, но мы при этом демонстрируем, что мы не воюем с Европой. Мы придерживаемся подписанных договоров. А если посмотреть на историю наших взаимоотношений, то мы увидим, что «Газпром» в частности и Россия в целом предпринимали немалые усилия для обеспечения энергобезопасности Европы», — сказал Фролов в беседе с RT.

По его словам, вопрос надёжности поставок газа должен быть исключён. Соответствующие условия были оговорены ранее, в случае их соблюдения поставки продолжаются, отметил аналитик. Он также высказался о продолжении этой работы на фоне санкционного давления на Россию.

«Кстати, в условиях поставок, в контрактах не было ни слова о том, что, если вводятся санкции, мы прекращаем поставки газа. Такого нет. Мы поставляем газ исходя из тех норм, которые в наших контрактах имеются», — сказал Фролов.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, в свою очередь, отметил, что тема стабильности обсуждалась сторонами в контексте новой схемы оплаты.

«И каждая сторона подтвердила, что схема новая — это наша позиция. А австрийцы поняли для себя, что в новой схеме нет проблем с точки зрения транзакций. До этого они почему-то думали по-другому», — сказал Пикин в беседе с RT.

По его словам, «стороны поняли, о чём каждая из них говорит, и поняли, что позиции у них схожи».

«Если позиции схожи, значит будет оплата. Значит, и стабильность тоже будет», — заключил эксперт.