Поставки энергоносителей из Соединённых Штатов в Европу неизбежно отразятся на всей мировой экономике, они будут стоить в разы дороже, чем из России, сообщил российский президент Владимир Путин.

«Последствия такого шага могут стать весьма болезненными, и в первую очередь — для самих инициаторов такой политики», — сказал глава государства на совещании по вопросам нефтегазовой отрасли.

Вместе с этим «партнёры» из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе без российского газа, отметил президент.

«Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует. Она возможна, но сейчас отсутствует, все это понимают: свободных объёмов на мировом рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего из Соединённых Штатов, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже», — добавил российский лидер.

Путин подчеркнул, что это отразится на уровне жизни людей в странах Европы и конкурентоспособности европейской экономики.

Как ранее отметил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, Соединённые Штаты готовы «впиться зубами» в энергетический рынок Европы и «как следует поднять бабла», поставляя европейским союзникам «самые грязные в мире нефть и газ», забыв о зелёной повестке.