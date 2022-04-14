Путин: поставки газа из США будут в разы дороже российского и скажутся на экономике Европы

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Поставки энергоносителей из Соединённых Штатов в Европу неизбежно отразятся на всей мировой экономике, они будут стоить в разы дороже, чем из России, сообщил российский президент Владимир Путин.
Путин: поставки газа из США будут в разы дороже российского и скажутся на экономике Европы
  • РИА Новости

«Последствия такого шага могут стать весьма болезненными, и в первую очередь — для самих инициаторов такой политики», — сказал глава государства на совещании по вопросам нефтегазовой отрасли.

Вместе с этим «партнёры» из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе без российского газа, отметил президент.

«Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует. Она возможна, но сейчас отсутствует, все это понимают: свободных объёмов на мировом рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего из Соединённых Штатов, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже», — добавил российский лидер.

Путин подчеркнул, что это отразится на уровне жизни людей в странах Европы и конкурентоспособности европейской экономики.

Как ранее отметил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, Соединённые Штаты готовы «впиться зубами» в энергетический рынок Европы и «как следует поднять бабла», поставляя европейским союзникам «самые грязные в мире нефть и газ», забыв о зелёной повестке.

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