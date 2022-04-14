Путин: поставки газа из США будут в разы дороже российского и скажутся на экономике Европы
- РИА Новости
«Последствия такого шага могут стать весьма болезненными, и в первую очередь — для самих инициаторов такой политики», — сказал глава государства на совещании по вопросам нефтегазовой отрасли.
Вместе с этим «партнёры» из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе без российского газа, отметил президент.
«Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует. Она возможна, но сейчас отсутствует, все это понимают: свободных объёмов на мировом рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего из Соединённых Штатов, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже», — добавил российский лидер.
Путин подчеркнул, что это отразится на уровне жизни людей в странах Европы и конкурентоспособности европейской экономики.
Как ранее отметил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, Соединённые Штаты готовы «впиться зубами» в энергетический рынок Европы и «как следует поднять бабла», поставляя европейским союзникам «самые грязные в мире нефть и газ», забыв о зелёной повестке.