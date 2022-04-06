В Австрии заявили об отсутствии возможности сократить зависимость от российского газа

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Министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что Австрия в настоящее время не сможет сократить свою зависимость от поставок газа из России.
В Австрии заявили об отсутствии возможности сократить зависимость от российского газа
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«Горькая правда заключается в том, что мы не сможем в течение пары недель снизить эту зависимость... Мы сейчас находимся в ситуации, когда отсутствие российского газа навредило бы нам в Австрии или в Европе больше, чем Владимиру Путину», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил против эмбарго на поставки российского газа.

В начале апреля бургомистр Гамбурга Петер Ченчер выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ, отметив, что такое решение нанесёт непоправимый ущерб немецкой экономике.

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