Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против эмбарго на поставки российского газа

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил против эмбарго на поставки российского газа.

«Мы не должны совершать ошибку, будто бы есть только один путь», — заявил Шалленберг телеканалу OE24.

По его словам, «есть другие способы ужесточения санкций, Австрия их использует».

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер также заявил, что выступает против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявила, что страны — члены ЕС пока не могут отказаться от поставок российского газа.

Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ, отметив, что такое решение нанесёт непоправимый ущерб немецкой экономике.