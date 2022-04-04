Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против эмбарго на поставки российского газа
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«Мы не должны совершать ошибку, будто бы есть только один путь», — заявил Шалленберг телеканалу OE24.
По его словам, «есть другие способы ужесточения санкций, Австрия их использует».
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер также заявил, что выступает против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.
Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявила, что страны — члены ЕС пока не могут отказаться от поставок российского газа.
Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ, отметив, что такое решение нанесёт непоправимый ущерб немецкой экономике.