Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент России Владимир Путин на переговорах в Москве заверил его в стабильности поставок российского газа.
Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Как пишет РИА Новости, об этом австрийский канцлер сказал в интервью агентствам APA и DPA.

По словам Нехаммера, Путин сам поднял тему газа во время встречи и заявил, «что безопасность газоснабжения обеспечена, что Россия поставит указанное в договоре количество и что можно продолжать платить в евро».

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире RT заявила, что постепенный отказ от российских энергоресурсов в Германии займёт как минимум пять лет.

Глава немецкого концерна BASF Мартин Брудермюллер предупредил, что возможный отказ от российского газа «остановит колёса химической промышленности». Его поражает, как «наивные моралисты» на высоких постах не осознают истинных последствий такого решения, которое способно уничтожить немецкую экономику.

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