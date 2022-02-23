«Ответные меры не заставят себя ждать»: в МИД заявили о готовности реагировать на угрозы Лондона в адрес СМИ из России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры в случае реализации Великобританией угроз в отношении российских СМИ. Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что профильное министерство направило запрос о лицензии RT в Ofcom. В компании-регуляторе ответили, что усиливают контроль за освещением событий на Украине и будут готовы принять «быстрые меры в случае необходимости». Комментируя эту ситуацию, в Совете Федерации отметили, что британские политики открыто вмешиваются в работу институтов, которые сами же называют независимыми и свободными.

Москва примет ответные меры, если Великобритания реализует прозвучавшие в Лондоне угрозы в отношении российских средств массовой информации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В случае если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать», — написала дипломат в Telegram.

По её словам, британские журналисты «могут поинтересоваться у немецких коллег, как это бывает». Напомним, 2 февраля немецкий регулятор запретил RT DE вести эфиры на всех платформах. На следующий день МИД заявил об ответных мерах: помимо прочего, в РФ было прекращено вещание Deutsche Welle, закрыт её корпункт и аннулированы аккредитации сотрудников российского бюро компании.

В среду, 23 февраля, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Надин Доррис отправила запрос о лицензии RT в Ofcom.

Таким образом он ответил на призывы ряда британских парламентариев принять меры против телеканала. В частности, днём ранее лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер призвал отключить вещание телеканала RT по всему миру.

В свою очередь, в ответном сообщении Ofcom на министерский запрос говорилось, что регулятор «внимательно следит за ситуацией» на фоне кризиса на Украине и усиливает надзор за освещением этих событий в Великобритании. Рассмотрение жалоб на этот счёт также ускоряется, регулятор готов принять «быстрые меры в случае необходимости».

«Заявления о преданности свободе слова — просто фарс»

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина заявила, что за четыре года телеканал ни разу не нарушил установленные Ofcom правила вещания, а регулятор не подвергал сомнению правомерность выданной каналу лицензии.

«Однако британские политики открыто вмешиваются в работу институтов, которые сами же называют независимыми и свободными от политического давления, тем самым демонстрируя, что их заявления о преданности свободе слова — просто фарс», — заявила она.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT назвала провокацией призыв проверить деятельность RT.

«Поручение Джонсона о необходимости британскому регулятору пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии является очередной провокацией, направленной против России», — подчеркнула сенатор.

В свою очередь, в Госдуме заявили, что инициатива британских властей в отношении RT — попытка заглушить голос свободы. Об этом высказался зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Как отметил парламентарий, Великобритания — страна с жёсткой цензурой, направленной на «подавление любой антиофициальной точки зрения». При этом Чепа выразил уверенность, что ракурс, который даёт RT, интересен зрителям и слушателям в Великобритании.

«Естественно, в условиях такой пропагандистской войны, информационной войны, которую Запад развязал против России, они будут делать всё, чтобы заглушить голос свободы», — заключил Чепа.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в комментарии RT заявил, что Великобритания пытается «защитить своих граждан от неудобной правды, которая колет глаза западным политикам».

«Информация, профессионально поданная журналистами, позволяет аудитории самостоятельно формировать картину происходящего и делать соответствующие выводы, чего боятся британские парламентарии», — сказал он.

Депутат добавил, что Великобритания предпочитает скрыть, что «благодаря решительным и последовательным действиям российской власти западные политики выглядят весьма непрезентабельно на фоне сегодняшних событий».

«Свободу доступа к информации никто не отменял, и озабоченность вопросом лицензии RT очередной раз подтверждает собственную несостоятельность отдельных представителей британского истеблишмента», — заключил Белик.