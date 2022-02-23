Депутат Чепа назвал попыткой заглушить голос свободы заявление Джонсона про RT

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Анастасия Белоусова
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что британские власти уже обратились в регулятор Ofcom с призывом изучить вопрос с лицензией RT.
Депутат Чепа назвал попыткой заглушить голос свободы заявление Джонсона про RT
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Парламентарий отметил, что Великобритания — страна с жёсткой цензурой, направленной на «подавление любой другой антиофициальной точки зрения».

По его словам, тот ракурс, который даёт RT, интересен зрителям и слушателям Великобритании.

«Естественно, в условиях такой пропагандистской войны, информационной войны, которую Запад развязал против России, они будут делать всё, чтобы заглушить голос свободы», — заключил Чепа.

Ранее Джонсон заявил, что в Британии призвали Ofcom изучить вопрос с лицензией RT.

Таким образом он ответил на заявления ряда британских парламентариев принять «своевременные» меры против телеканала.

Ранее лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер призвал отключить вещание телеканала RT по всему миру.

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