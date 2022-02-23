Замглавреда RT Белкина: за четыре года RT ни разу не нарушил установленные Ofcom правила
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«Британский регулятор Ofcom никогда не подвергал сомнению правомерность выданной каналу лицензии. За последние четыре года RT ни разу не нарушил правила вещания, установленные Ofcom, чего нельзя сказать о многих других телеканалах в стране. Однако британские политики открыто вмешиваются в работу институтов, которые сами же называют независимыми и свободными от политического давления. Тем самым демонстрируя, что их заявления о преданности свободе слова — просто фарс», — заявила она.
Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что британские власти уже обратились в регулятор Ofcom с призывом изучить вопрос с лицензией RT.
22 февраля лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер призвал отключить вещание телеканала RT по всему миру.