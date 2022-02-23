Замглавреда RT Белкина: за четыре года RT ни разу не нарушил установленные Ofcom правила

Короткая ссылка
Заместитель главного редактора RT Анна Белкина заявила, что за четыре года телеканал ни разу не нарушил установленные Ofcom правила вещания.
Замглавреда RT Белкина: за четыре года RT ни разу не нарушил установленные Ofcom правила
  • © RT

«Британский регулятор Ofcom никогда не подвергал сомнению правомерность выданной каналу лицензии. За последние четыре года RT ни разу не нарушил правила вещания, установленные Ofcom, чего нельзя сказать о многих других телеканалах в стране. Однако британские политики открыто вмешиваются в работу институтов, которые сами же называют независимыми и свободными от политического давления. Тем самым демонстрируя, что их заявления о преданности свободе слова — просто фарс», — заявила она.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что британские власти уже обратились в регулятор Ofcom с призывом изучить вопрос с лицензией RT.

22 февраля лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер призвал отключить вещание телеканала RT по всему миру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить