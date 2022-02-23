Замглавреда RT Белкина: за четыре года RT ни разу не нарушил установленные Ofcom правила

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина заявила, что за четыре года телеканал ни разу не нарушил установленные Ofcom правила вещания.

«Британский регулятор Ofcom никогда не подвергал сомнению правомерность выданной каналу лицензии. За последние четыре года RT ни разу не нарушил правила вещания, установленные Ofcom, чего нельзя сказать о многих других телеканалах в стране. Однако британские политики открыто вмешиваются в работу институтов, которые сами же называют независимыми и свободными от политического давления. Тем самым демонстрируя, что их заявления о преданности свободе слова — просто фарс», — заявила она.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что британские власти уже обратились в регулятор Ofcom с призывом изучить вопрос с лицензией RT.

22 февраля лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер призвал отключить вещание телеканала RT по всему миру.