Захарова: Россия примет ответные меры при реализации Британией угроз в адрес СМИ России
- РИА Новости
«В случае если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать», — написала Захарова в Telegram.
По её словам, британские журналисты «могут поинтересоваться у немецких коллег, как это бывает».
Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что британские власти уже обратились в регулятор Ofcom с призывом изучить вопрос с лицензией RT.
22 февраля лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер призвал отключить вещание телеканала RT по всему миру.