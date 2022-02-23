Захарова: Россия примет ответные меры при реализации Британией угроз в адрес СМИ России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия примет ответные меры, если Великобритания «реализует угрозы в отношении российских СМИ».

«В случае если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать», — написала Захарова в Telegram.

По её словам, британские журналисты «могут поинтересоваться у немецких коллег, как это бывает».

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что британские власти уже обратились в регулятор Ofcom с призывом изучить вопрос с лицензией RT.

22 февраля лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер призвал отключить вещание телеканала RT по всему миру.