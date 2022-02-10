«Показалось, что Лавров говорит о части Украины»: глава МИД Британии пояснила слова о Ростовской и Воронежской областях
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время переговоров с Сергеем Лавровым заявила, что Лондон «никогда не признает суверенитета России» над Ростовской и Воронежской областями.
Как сообщает источник РИА Новости, присутствовавший на переговорах, таким образом Трасс ответила на высказывание Лаврова о праве российских войск на передвижение по территории своей страны.
Российский министр в ходе дискуссии о расположении российских войск привёл в качестве примера местонахождения военных Ростовскую и Воронежскую области, задав британскому министру вопрос, признаёт ли Лондон суверенитет России над этими регионами.
«Вы же признаёте суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» — приводит слова Лаврова «Коммерсантъ». Трасс, в свою очередь, после короткой паузы ответила отрицательно.
«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — сказала дипломат.
В ситуацию вмешалась британский посол в РФ Дебора Броннерт, сказав главе британского МИД, что речь на самом деле идёт о российских регионах.
Позднее глава британского МИД заявила, что «ей показалось», будто Лавров говорит о части Украины.
«В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я чётко обозначила, что данные области являются частью суверенной России», — сказала Трасс в интервью РБК.
«Разговор немого с глухим»
Сергей Лавров по итогам встречи сравнил переговоры с британской стороной с «разговором немого с глухим».
«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на такую неподготовленную почву», — сказал министр.
Он упомянул о слухах, согласно которым Россия якобы «ждёт, когда замёрзнет земля», чтобы «танки спокойно прошли на украинскую территорию».
«Мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали... многочисленные факты, которые мы сегодня приводили», — сказал министр.
- «Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим»
По словам Лаврова, складывается ощущение, будто британские коллеги либо незнакомы с подробными разъяснениями с российской стороны, либо полностью их проигнорировали.
Напомним, что на протяжении 2021 года зарубежные СМИ систематически сообщали о «скоплении российских войск» на границе с Украиной. Впоследствии эта риторика превратилась в утверждения о якобы готовящемся «нападении» России на Украину. Москва существование подобных планов отвергала неоднократно и на разных уровнях.
Лавров вновь высказался на эту тему по итогам беседы с главой МИД Великобритании.
«Эти заявления делает не только российское руководство, эти заявления делают, например, в Пентагоне, я совсем недавно об этом читал. А там люди серьёзные со спутников наблюдают всё, что приходит, причем происходит, подчеркну, на нашей российский территории», — сказал Лавров.
Он также напомнил, что с аналогичными заявлениями выступал министр обороны Украины Алексей Резников, а президент Украины Владимир Зеленский призывал отказаться от паники.
Трасс, в свою очередь, вновь пригрозила России «последствиями» в том случае, если Москва не выберет дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Украины.
«Натоцентризм пронизывал всю беседу»
Лавров также отметил, что в риторике главы МИД Великобритании преобладает «натоцентризм».
Как пояснил министр, в ходе встречи подробнейшим образом разъяснялось, что российские вооружённые силы, которые вызывают в Лондоне озабоченность, находятся на своей собственной территории — в отличие от «сотен и тысяч британских военнослужащих».
«И вот Борис Джонсон, по-моему, вчера заявил, что нужно и в Румынию, и в Болгарию направить военнослужащих. На это был ответ: «Ну вы на своей территории, а мы на своей территории, потому что мы все НАТО». Вот этот натоцентризм — он пронизывал всю сегодняшнюю нашу беседу», — сказал Лавров.
Вместе с тем Лавров выразил надежду, Запад при обсуждении серьёзных вопросов, касающихся безопасности, будет «немножко более по-взрослому себя вести и не заниматься откровенной пропагандой».
«Очень надеюсь, что в серьёзных вопросах, которые связаны с европейской безопасностью, безопасностью всех без исключения стран, и членов НАТО, и Украины, и России, будем немножко более по-взрослому себя вести и не заниматься откровенной пропагандой в расчёте на очередные какие-то электоральные приключения», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Вопросы журналистов
В ходе пресс-конференции по итогам встречи корреспондент RT Мурад Газдиев дважды задал вопрос главе британского МИД о том, будет ли Лондон поддерживать «сепаратистов» на Украине так же, как и когда-то в Чечне. В обоих случаях Трасс ушла от прямого ответа.
«Я не буду вдаваться в детали того, что произошло в прошлом, мы живём в настоящем», — сказала британский министр.
- Вопрос корреспондента RT Мурада Газдиева
Вместе с тем Трасс очередной раз выдвинула требования о том, чтобы Россия «отвела войска» со своей же территории.
Кроме того, корреспондент РИА Новости задала Трасс вопрос о распространённых хакерами документах о тайном финансировании российских СМИ и НПО через британских дипломатов и структуры BBC.
Напомним, в 2021 году группировка Anonymous обнародовала документы МИД Великобритании о новом проекте — «Ослабление влияния России», в котором говорилось о финансировании «независимых» СМИ в РФ.
В ответ Трасс заявила, что британская сторона действует «добросовестно», содействуя развитию российско-британских связей в сферах «культуры, математики и науки».