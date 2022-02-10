Британский министр Трасс пригласила Сергея Лаврова посетить Лондон в ближайшие месяцы

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Глава Форин Офис Лиз Трасс пригласила российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в ближайшие месяцы посетить Лондон.
Британский министр Трасс пригласила Сергея Лаврова посетить Лондон в ближайшие месяцы
  • РИА Новости

«Министр иностранных дел заметила, что наши разногласия касаются агрессивной политики российского правительства по отношению к Украине, их нет с народом России. Она отметила культурные и образовательные связи между Россией и Великобританией и пригласила министра иностранных дел Лаврова посетить Великобританию в ближайшие месяцы», — цитирует коммюнике ТАСС.

Ранее Сергей Лавров на пресс-конференции охарактеризовал переговоры с главой МИД Британии как разговор немого с глухим.

Он также отметил, что отношения между Россией и Великобританией находятся на самой низкой отметке.

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