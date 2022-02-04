Напомнили о пробирке Пауэлла: как в России отреагировали на заявление США о сценарии «вторжения» на Украину

В России отреагировали на заявления представителей американских властей о якобы подготовке Москвой сфабрикованного видео с целью использования его в качестве предлога для «вторжения» на Украину. Ранее с подобными заявлениями выступили в Госдепе и Пентагоне. Глава МИД России Сергей Лавров указал на «бредовость такого рода измышлений», а в посольстве России в США напомнили о случае с пробиркой Колина Пауэлла.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом заявления официальных представителей Государственного департамента и Министерства обороны США о якобы подготовке Москвой фейкового видео с атакой украинских военнослужащих на Донбасс, передают «Известия».

«Бредовость такого рода измышлений, а их с каждым днём становится всё больше, очевидна любому мало-мальски опытному политологу», — сказал Лавров.

В посольстве России в Вашингтоне, комментируя утверждения американской стороны, отметили, что практика подобных операций присуща Соединённым Штатам.

«Не удивлены появлению нового «креативного» сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под «чужим флагом». Это свойственно США. Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку Колина Пауэлла», — говорится в сообщении дипмиссии.

В феврале 2003 года Пауэлл, занимавший в тот момент пост госсекретаря США, во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН продемонстрировал пробирку с неизвестным веществом в качестве доказательств наличия оружия массового уничтожения, чтобы добиться разрешения на проведение военной операции в Ираке. Позднее дипломат признал, что используемые им данные были неточными или даже сфальсифицированными.

Как заявила 4 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Колин Пауэлл вошёл в историю США как трагическая фигура, жертва американской пропаганды и лжи.

При этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на перепалку, произошедшую в ходе брифинга Госдепа между Недом Прайсом и журналистом Мэттом Ли, из-за утверждения американских властей о якобы ведущейся Россией подготовке фейкового видео.

«Как грубо со стороны Мэтта Ли запросить у официального представителя Госдепартамента доказательства в поддержку утверждений, что проклятые русские планируют на Украине операцию под чужим флагом. Как он смеет? Разве он не знает два правила? Официальные лица США никогда не лгут. А когда (всё-таки. — RT) лгут (как в случае с оружием массового уничтожения в Ираке), это делается во имя благородного дела (см. правило 1)», — написал он в Twitter.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить заявлениям американского внешнеполитического ведомства по ситуации на Украине.

«Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно Госдепу, когда касается этих вопросов», — сказал официальный представитель Кремля.

Россия никогда ничем подобным не занималась, заявил в интервью CNN постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. При этом он напомнил, что ранее подобные операции проводились странами Запада, передаёт ТАСС.

«Боже правый, какие доказательства указывают на то, что русские вообще такое планируют?»

3 февраля официальный представитель Госдепа Нед Прайс начал свой ежедневный брифинг со слов, что у США якобы есть информация, свидетельствующая о том, что Россия якобы планирует инсценировать сфабрикованное нападение в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину.

«Одним из возможных вариантов действий, который рассматривается русскими и который мы сегодня предали огласке, подразумевает создание пропагандистского видеоматериала, содержащего шокирующие кадры постановочных взрывов. Там будут показаны трупы, скорбящие люди в исполнении специальных актёров, а также изображения разрушенных участков или военной техники — и всё это целиком сфабриковано российскими спецслужбами», — сказал он.

Перепалка официального представителя Госдепа Неда Прайса и журналиста Мэтта Ли

По его словам, создание данного пропагандистского видеоматериала — это один из ряда вариантов, разрабатываемых Москвой «в качестве искусственного предлога и возможного оправдания для военной агрессии против Украины».

«Мы не знаем, станет ли Россия в предстоящие дни непременно реализовывать тот или иной вариант. Однако мы предаём это огласке сейчас, чтобы продемонстрировать размах дестабилизирующих действий России в отношении Украины и удержать Россию от продолжения этой опасной кампании и в конечном итоге перехода к военному нападению», — добавил Прайс. Заметим, что с аналогичными утверждениями выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

После этого журналист Мэтт Ли попросил Прайса подкрепить эти утверждения доказательствами, в частности указать, где размещены разведданные, о которых заявляют американские официальные лица, чтобы с ними можно было ознакомиться.

«Я не опровергаю ваши слова. Но вы выходите, говорите это и ожидаете, что мы просто в это поверим, не предъявив ни малейшего доказательства в подтверждение того, что это действительно так, за исключением того, что на мой или чей-либо ещё вопрос о том, о какой информации речь, вы отвечаете: «Я же только что вам её предоставил», а было лишь только ваше заявление», — подчеркнул журналист.

Он добавил, что помнит утверждения США о наличии оружия массового уничтожения в Ираке и заверения в том, что «Кабул не падёт».

В ответ на это Прайс заявил, что США публично раскрывают разведывательную информацию, только когда «уверены в ней». При этом, по его словам, если журналисты ставят под сомнение данные западных правительств, в числе которых Соединённые Штаты и Великобритания, то им «лучше найти утешение в информации, которую распространяет Россия».

Представитель американского внешнеполитического ведомства также сообщил, что в случае, если российская сторона так и не распространит «видео», это не будет означать, что «у них не было таких планов».

«Это недоказуемо. Боже правый, какие из имеющихся у вас доказательств указывают на то, что русские вообще такое планируют?» — возмутился американский журналист, добавив, что представитель Госдепа так и не привёл никаких фактов.