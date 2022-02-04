Посольство России в США отреагировало на сообщения о подготовке «операции» против Украины

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Посольство России в США прокомментировало сообщения Госдепа о якобы подготовке Москвой операции против Киева.
Посольство России в США отреагировало на сообщения о подготовке «операции» против Украины
  • AP
  • © Carolyn Kaster

«Не удивлены появлению нового «креативного» сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля... Это свойственно США. Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку К. Пауэлла», — говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о якобы планах России сфабриковать видео, которое станет предлогом для «вторжения» на Украину.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства или раскрыть какую-либо иную информацию о якобы создании Россией сфабрикованного видео об Украине, чтобы использовать это как предлог для «вторжения».

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