Полянский отреагировал на заявление Госдепа о доказательствах фабрикации видео об Украине

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский с иронией отреагировал на заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса о невозможности представить никаких доказательств о якобы планах России сфабриковать предлог для «вторжения» на Украину.
Полянский отреагировал на заявление Госдепа о доказательствах фабрикации видео об Украине
  • AP
  • © Susan Walsh\

«Как грубо со стороны Мэтта Ли запросить у официального представителя госдепа доказательства, подтверждающие утверждения о том, что проклятые русские планируют операцию под чужим флагом на Украине. Как он посмел?» — написал Полянский в своём Twitter.

Первый зампостпреда России при ООН с иронией отметил, что журналист, видимо, не осведомлён о некоторых правилах в Вашингтоне.

«Разве он не знает 2 правила: официальные лица США никогда не лгут. Когда они лгут (как с оружием массового уничтожения в Ираке), то это во имя благородного дела, смотри Правило 1», — добавил Полянский.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о якобы планах России сфабриковать видео, которое станет предлогом для «вторжения» на Украину.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства или раскрыть какую-либо иную информацию о якобы создании Россией сфабрикованного видео об Украине, чтобы использовать это как предлог для «вторжения».

В посольстве России в США отметили, что не удивлены появлению нового «креативного» сценария.

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