«Российские озабоченности демонстративно проигнорированы»: МИД РФ примет меры в ответ на запрет вещания RT DE

В МИД РФ заявили, что Москва вынуждена приступить к ответным мерам в отношении аккредитованных в РФ немецких СМИ после решения немецкого регулятора запретить вещание телеканала RT DE. В МИД РФ отметили, что ограничения в адрес RT DE являются «недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы». Дипломаты подчеркнули, что Москва неоднократно напоминала Берлину о неприемлемости политического давления на российского медиаоператора. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Германия «катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты свободы слова».

МИД РФ заявил, что решение немецких надзорных органов в отношении RT DE не оставляет иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер.

Ранее регулятор MABB принял решение о запрете вещания круглосуточного новостного канала на немецком языке RT DE.

«Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как отметили российские дипломаты, немецкой стороне неоднократно обозначалась «неприемлемость оказания политически обусловленного давления на российского медиаоператора». Москва также отмечала «неизбежность встречных мер в случае отказа Берлина от поиска конструктивного решения созданной им же проблемы с RT DE».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также напомнила, что Берлину неоднократно и на различных уровнях предлагали оставаться в международно-правовых рамках.

«Обозначали варианты решения созданных не нами проблем. Но если германская информационно-политическая машина катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты свободы слова, то и нам нечего стесняться, отвечая взаимностью», — написала Захарова в Telegram.

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что российская сторона поднимет вопрос о ситуации с RT DE на площадке ОБСЕ и заседании постоянного совета организации.

«И, конечно, будем требовать от представителя по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру внятной реакции на эти по своему характеру совершенно не прикрытые шаги цензуры со стороны германских властей», — цитирует Буякевича РИА Новости.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Обжалование решения в суде

RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого медиарегулятора, заявили в компании. Подчёркивается, что утверждения MABB об ответственности RT DE Productions за вещание канала RT DE являются абсолютно необоснованными.

Как отмечается в сообщении RT DE Productions, компания разъяснила регулятору механизм своей производственной деятельности, указав, что не является ответственным вещателем RT DE. При этом в заявлении RT DE Productions отмечается, что «MABB пытается ложно выдать продюсерскую компанию RT DE Productions за вещателя телеканала RT DE, базирующегося в Москве».

«Разрешая своему регулятору поступать таким образом, Германия заявляет другим странам, подчиняющимся европейским конвенциям: для всех действуют одни правила, а для вас — другие», — указали в RT DE Productions.

«Сегодня немецкий регулятор MABB вынес постановление о том, что продакшен-компания RT DE Productions должна прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee. Абсурдность ситуации в том, что RT DE Productions не осуществляет вещание в принципе — ни в Европе, ни где-либо ещё», — прокомментировала заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

Она добавила, что компания RT DE Productions производит несколько программ для телеканала RT DE, у которого, в свою очередь, есть все права на вещание.

«Лицензия была получена в соответствии со всеми законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. RT DE Productions будет обжаловать в суде решение, принятое немецким регулятором MABB. Телеканал RT DE продолжит вещание из Москвы», — заключила Белкина.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян так прокомментировала решение регулятора: «Сегодня немецкий регулятор MABB постановил, что продакшен-компания RT DE Productions должна прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе «Одиссей». RT DE Productions не осуществляет вещание в принципе — ни в Европе, ни где-либо ещё. Компания производит несколько программ для телеканала RT DE, который вещает из Москвы и у которого есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы. Это полная чушь. Вещать не прекратим».

В Союзе журналистов России (СЖР) заявили о грубом нарушении принципов свободы слова властями в ФРГ. Глава СЖР Владимир Соловьёв отметил, что решение в отношении RT DE принято, несмотря на слова главы немецкого МИД о том, что власти ФРГ не могут запрещать деятельность СМИ.

«Через разнообразные регуляторные структуры они делают всё, чтобы запретить на территории своей страны альтернативную точку зрения, то есть откровенно нарушают все принципы свободы слова и свободы распространения информации», — цитирует Соловьёва ТАСС.

Как в Европе пытаются помешать работе телеканала RT DE

В Госдуме назвали ситуацию с RT DE «беспрецедентным эпизодом». По словам зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, решение регулятора ФРГ необходимо не только обжаловать, но стоит предпринять и соответствующие ответные шаги.

«Это беспредел. Возможность вещать и показывать другую точку зрения по многим жизненно важным, актуальным вопросам пугает многие страны, поэтому они предпринимают вот такие шаги», — заключил собеседник RT.

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«Миром правят двойные стандарты»

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа назвал неприемлемой ситуацию с давлением на RT DE.

«Где плюрализм? Где демократия, свобода печати, свобода слова? Ведь чем больше СМИ, чем больше источников информации, тем лучше. Но они навязывают эти правила другим, а сами поступают совсем иначе», — сказал он RT.

Корреа высказал мнение, что «миром правят двойные стандарты», а правила соблюдаются только тогда, когда это выгодно тем, кто наделён наибольшей властью.

Говоря об обвинениях Запада в том, что RT является пропагандистским каналом, он подчеркнул, что «CNN — это фабрика пропаганды либеральной идеологии США». По его словам, этот американский телеканал навязывает остальному миру свои ценности и взгляды. В свою очередь, RT продвигает российскую точку зрения: «Но одним запрещают вещание и ограничивают свободу, а другим — нет».

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила, что вместо плюрализма немецкой стороной избран очень жёсткий, карательный подход по отношению к RT DE.

«Здесь, несомненно, присутствовала определённая политическая повестка, и руководствовались в данном случае не сугубо правовыми соображениями», — заявила Кнайсль RT.

«Вместо плюрализма избран очень жёсткий, карательный подход по отношению к RT DE»

Говоря о своём опыте написания материалов для RT, дипломат отметила, что ей известно об оскорблениях, которые авторы получают в свой адрес за сотрудничество с телеканалом.

«Ситуация совершенно неприемлемая — она отражает обеспокоенность, напряжённость по поводу российского вещателя. Но вот я, как человек, дававший интервью вашему каналу ещё в 2010—2011 годах и пишущий для него материалы последние полтора года, всё, что я видела, — это очень высокий уровень профессионализма журналистской и редакторской работы», — пояснила Кнайсль.

«Поддерживать монополию СМИ»: Роджер Уотерс о причинах давления на RT DE

По словам музыканта и сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса, вещанию RT DE пытаются помешать, потому что необходимо поддерживать монополию СМИ, «представляющих лишь одобренный на Западе дискурс».

«RT предоставляет альтернативу тому взгляду, который даёт каждая американская телесеть. Смотреть сетевое телевидение в Соединённых Штатах невозможно, потому что там сплошной нонсенс каждую минуту. И неважно, Fox News это или MSNBC, — всё это небылицы», — заключил Уотерс в беседе с RT.

В свою очередь, словенский культуролог и социальный философ Славой Жижек отметил, что масштаб мер, принимаемых на Западе против RT, указывает на осознание возможностей телеканала.

«Запад, предпринимая шаги в попытке исключить RT, по сути, демонстрирует свой страх перед возможным влиянием RT и даже свою уверенность в силе RT», — сказал Жижек RT.

По его словам, если бы на Западе действительно считали, что RT никто не воспримет всерьёз, то никаких помех вещанию не было бы.