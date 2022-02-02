Депутат Госдумы Чепа назвал беспределом ситуацию вокруг RT DE

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Анастасия Румянцева
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT решение немецкого регулятора MABB, согласно которому вещание RT DE должно быть запрещено.
Депутат Госдумы Чепа назвал беспределом ситуацию вокруг RT DE
  • РИА Новости

Чепа назвал ситуацию с RT DE «беспрецедентным эпизодом».

По словам депутата, решение регулятора ФРГ необходимо не только обжаловать, но стоит предпринять и соответствующие ответные шаги.

«Это беспредел. Возможность вещать и показывать другую точку зрения по многим жизненно важным, актуальным вопросам пугает многие страны, поэтому они предпринимают вот такие шаги», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что регулятор ФРГ запретил RT DE вещание на немецком языке.

Отмечается, что вещание должно быть прекращено на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee.

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина пояснила, что «лицензия была получена в соответствии со всеми законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении».

Она добавила, что RT DE Productions будет обжаловать в суде решение регулятора.

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