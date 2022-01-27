«Угроза серьёзная»: Песков прокомментировал возможную высылку посла России из США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал серьёзной угрозой возможность высылки из США российского посла Анатолия Антонова. Ранее сам Антонов рассказал, что Госдепартамент поставил вопрос о его отъезде из США, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве. Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв подчеркнул, что в отношениях Москвы и Вашингтона по вопросу работы диппредставительств продолжается «рукотворный и абсолютно неправовой» хаос.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал серьёзной угрозой возможность высылки из США российского посла Анатолия Антонова.

«Угроза серьёзная», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста.

За более подробными комментариями Песков посоветовал обращаться в Министерство иностранных дел.

Ранее Антонов рассказал, что Госдепартамент поставил вопрос о его отъезде из США, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.

«На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», — цитирует Антонова РИА Новости.

Посол также рассказал, что на днях Соединённые Штаты были вынуждены покинуть ещё несколько дипломатов.

«Наши товарищи были вынуждены уехать из США. В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США — вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года. И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность», — заметил Антонов.

РИА Новости

© Илья Питалев

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что российская сторона в этом вопросе, как и ранее, должна действовать, «исключительно следуя принципу взаимности». Парламентарий заявил, что условия, которые российским дипломатам навязывают американские власти, должны в полном объёме применяться для американских дипломатов, которые работают в России.

Косачёв подчеркнул, что в отношениях между Москвой и Вашингтоном на уровне функционирования диппредставительства продолжается «хаос рукотворный и абсолютно неправовой».

«Устроен он, разумеется, руками американского Госдепа или администрации президента», — заметил он.

По словам сенатора, уже несколько лет США стараются сделать невыносимыми условия работы российских дипломатов.

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«В данном случае мы видим, как очередная группа российских дипломатов по достижении трёхлетнего срока работы в США вынуждена покинуть страну. И судя по всему, американцы через месяц, второй, третий будут пытаться аналогичные дискриминационные, карательные меры применить уже к послу РФ в США», — заключил он.

Напомним, ситуация в работе диппредставительств обострилась весной 2021 года. В апреле США ввели в отношении России новый пакет санкций, который, в частности, предусматривал высылку десяти российских дипломатов.

16 апреля в МИД сообщили о мерах в ответ на действия США. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о высылке десяти американских дипломатов.

Помимо этого, МИД объявил об ограничении практики задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств — на основе взаимности было решено выдавать до десяти таких виз. Кроме того, дипломатические структуры США не могут нанимать административно-технических работников из числа граждан РФ.

В августе в американском посольстве США в Москве рекомендовали россиянам обращаться за неиммиграционными визами в диппредставительства США в других странах. Там заявили, что действия российского правительства якобы заставили американскую сторону сократить штат консульских сотрудников на 75%, делая невозможным оказание услуг.

Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, американские дипломаты в течение многих лет разрушали систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, «экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального».

«Они превратили банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма», — подчёркивала представитель МИД.

Отсутствие договорённостей по гарантиям безопасности

Отношения России и США остаются сложными на фоне отсутствия прогресса в диалоге по предложенным Москвой гарантиям безопасности, которые были направлены Вашингтону в середине декабря. Накануне посол США в Москве Джон Салливан передал замглавы МИД России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона на российский проект. Как подчеркнул глава МИД Сергей Лавров, Россия не получила от Соединённых Штатов ответа на свой главный вопрос, касающийся отказа НАТО от расширения на восток.

В середине января посол Анатолий Антонов отмечал, что продвижение НАТО на восток остаётся одной из главных угроз национальной безопасности России.

«По мере приближения блока к нашим границам сокращается подлётное время натовских авиационных и ракетных вооружений к Москве, Санкт-Петербургу и другим крупным городам в европейской части страны. Как бы реагировало руководство США, если бы под прицелом оказались Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес?» — отмечал дипломат.