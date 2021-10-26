«Предотвратили захват гражданского судна»: как российские моряки спасли контейнеровоз от пиратов у берегов Африки

Моряки Северного флота России спасли контейнеровоз под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе, сообщили в Минобороны. Нападению подверглось судно «Люция», которое шло из Республики Того в Республику Камерун, экипаж подал сигнал о бедствии после нападения неизвестных вооружённых людей. На место ЧП направились вертолёт Ка-27ПС с подразделением морской пехоты и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Пираты сбежали, экипаж контейнеровоза был освобождён.

В понедельник, 25 октября, российские моряки предотвратили захват панамского судна возле Африки, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что примерно в 13:00 по местному времени на большом противолодочном корабле получили сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция», который шёл под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун.

«Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооружёнными людьми на быстроходной лодке. Экипаж контейнеровоза после подачи сигнала бедствия, в соответствии с инструкцией, укрылся в машинном отделении», — указали в Минобороны.

© Минобороны России

Сразу после этого в район происшествия направился вертолёт Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. Как указали военные, пираты покинули судно, как только к нему подлетел вертолёт, после чего вернулись в свою быстроходную лодку и направились в сторону берега.

Позднее на борт контейнеровоза высадилась группа антитеррора с корабля «Вице-адмирал Кулаков» — они освободили экипаж и приступили к досмотру судна.

Как указали в Минобороны, дальний поход «Вице-адмирал Кулаков» начал 28 июня, корабль покинул главную базу Северного флота — Североморск. После этого БПК поучаствовал в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а затем отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантическом океане.

С 18 августа по 23 сентября экипаж корабля действовал в Средиземном море, совершив деловые заходы в Алжир, Сирию и на Кипр. Кроме того, «Вице-адмирал Кулаков» провёл ряд учений по различным видам обороны и отработке поиска подводных лодок условного противника.

БПК «Вице-адмирал Кулаков»

© Минобороны России

Согласно данным ведомства, с 6 октября отряд кораблей и судов Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» действуют в Гвинейском заливе Атлантического океана.

«Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания, проводя мониторинг надводной обстановки с помощью палубной авиации. За время антипиратской вахты североморцы досмотрели несколько гражданских судов и предотвратили захват панамского сухогруза», — пояснили в ведомстве.

Предложение Путина по борьбе с пиратством на морских пространствах

9 августа президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в дебатах высокого уровня в Совете Безопасности ООН по теме «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества».

Президент подчеркнул, что Москва заинтересована в выстраивании «продуктивного взаимодействия» с Ассоциацией регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана, Комиссией Индийского океана. По его словам, Россия стремится содействовать обеспечению безопасности в зоне Персидского залива, в Атлантике — в акватории Гвинейского залива, где участились случаи морского разбоя, сопровождающиеся захватом заложников.

«Специфика ситуации в том, что некоторым странам действительно трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам. Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооружённых контингентов всех заинтересованных государств», — констатировал российский лидер.

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Глава государства указал на готовность российской стороны делиться имеющимся опытом в проведении антитеррористических операций, а также в профилактике и предупреждении преступности, выявлении и нейтрализации бандформирований, в том числе и на морских пространствах.

«На наш взгляд, было бы полезно на регулярной основе осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооружённому разбою и другой криминальной активности на море. В этом контексте можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН, которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах», — заявлял Путин.

Он выразил мнение, что подобная структура могла бы опираться на поддержку государств — членов ООН и активно привлекать к своей работе экспертов, представителей гражданского общества, научно-исследовательские круги и даже частный бизнес: «Надеемся, что наши партнёры конструктивно рассмотрят российское предложение».