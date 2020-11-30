Посольство сообщило о похищении российского моряка в Гвинейском заливе
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- AFP
«В ночь с 29 на 30 ноября в 75 морских милях от порта г. Ломе (Тоголезская Республика) на танкер «AGISILAOS» было совершено пиратское нападение. Злоумышленники похитили четырёх членов экипажа, включая гражданина России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники посольства отслеживают развитие ситуации.
Ранее издание Maritime Bulletin сообщило, что пираты в Гвинейском заливе атаковали греческий танкер и похитили четырёх членов экипажа, среди которых были граждане Филиппин, Румынии и России.