В Бенине проверяют сообщения о похищении российских моряков

Посольство России в Бенине проверяет информацию о возможном похищении российских моряков при нападении пиратов в Гвинейском заливе.

Ранее издание Maritime Bulletin сообщило, что пираты в Гвинейском заливе атаковали греческий продуктовый танкер и похитили четырёх членов экипажа, среди которых были граждане Филиппин, Румынии и России.

«Мы сейчас проверяем информацию. По предварительной информации, могли быть похищены четыре человека, среди них россияне, но пока подтверждения этому нет», — приводит РИА Новости слова представителя посольства.

В октябре стало известно, что захваченные пиратами в мае в Экваториальной Гвинее трое российских моряков освобождены.