Захваченных пиратами в Экваториальной Гвинее россиян освободили

Короткая ссылка
Захваченные пиратами в мае в Экваториальной Гвинее трое российских моряков освобождены. Они находятся на территории Нигерии.
Захваченных пиратами в Экваториальной Гвинее россиян освободили
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом, как информирует ТАСС, сообщили в Российском профессиональном союзе моряков, ссылаясь на данные посольства России в Нигерии.

«5 октября в результате совместных действий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских властей и судоходной компании освобождены трое российских моряков, захваченных в мае этого года с торговых судов Rio Mitong и Djibloho», — говорится в сообщении.

В мае сообщалось, что пираты совершили нападение на судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, а также атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе, в результате чего были похищены не менее трёх россиян, ещё двое ранены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить