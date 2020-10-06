Захваченных пиратами в Экваториальной Гвинее россиян освободили

Захваченные пиратами в мае в Экваториальной Гвинее трое российских моряков освобождены. Они находятся на территории Нигерии.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщили в Российском профессиональном союзе моряков, ссылаясь на данные посольства России в Нигерии.

«5 октября в результате совместных действий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских властей и судоходной компании освобождены трое российских моряков, захваченных в мае этого года с торговых судов Rio Mitong и Djibloho», — говорится в сообщении.

В мае сообщалось, что пираты совершили нападение на судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, а также атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе, в результате чего были похищены не менее трёх россиян, ещё двое ранены.