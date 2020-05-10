Пираты похитили россиян с двух судов в районе Гвинейского залива
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- РИА Новости
По словам представителя российского посольства, на судне Rio Mitong находились трое россиян, контакт с пиратами пока не установлен.
«На борту находились трое граждан, похищен электромеханик, россиянин. Двое раненых находятся в госпитале», — цитирует дипломата РИА Новости.
В то же время ещё двое граждан России были похищены пиратами с судна Djibloho в порту Луба.
Все обстоятельства и личности похищенных граждан выясняются компетентными органами.
В конце апреля пираты напали на контейнеровоз Tommi Ritscher в Бенине, затем они покинули судно и взяли в заложники восемь членов команды, включая трёх граждан России.