Пираты похитили россиян с двух судов в районе Гвинейского залива

Пираты совершили нападения на судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, а также атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе, в результате чего были похищены не менее трёх россиян, ещё двое ранены. Об этом сообщило посольство России в Камеруне.

По словам представителя российского посольства, на судне Rio Mitong находились трое россиян, контакт с пиратами пока не установлен.

«На борту находились трое граждан, похищен электромеханик, россиянин. Двое раненых находятся в госпитале», — цитирует дипломата РИА Новости.

В то же время ещё двое граждан России были похищены пиратами с судна Djibloho в порту Луба.

Все обстоятельства и личности похищенных граждан выясняются компетентными органами.

В конце апреля пираты напали на контейнеровоз Tommi Ritscher в Бенине, затем они покинули судно и взяли в заложники восемь членов команды, включая трёх граждан России.