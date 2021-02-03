СК завёл дело по факту захвата россиянина пиратами в Гвинейском заливе

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 206 УК России («Захват заложника»), ч. 3 ст. 227 УК России («Пиратство»).

«Следствием установлено, что в ночь с 29 на 30 ноября 2020 года в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки, в 75 морских милях к югу от Ломе — столицы Тоголезской Республики, шесть человек, предположительно, входящих в состав пиратских формирований, вооружённые огнестрельным оружием, действуя в составе организованной группы, совершили нападение на танкер-химовоз Agisilaos и захватили четверых членов экипажа, в числе которых находился житель Краснодарского края 1986 года рождения», — сообщается на сайте СК России.

Отмечается, что «пираты переместили захваченных заложников в не установленное следствием место и выдвинули требование компании-судовладельцу об уплате выкупа».

«После уплаты выкупа гражданин России с тремя иностранными членами экипажа были отпущены. Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте продолжают сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СК.

Ранее сообщалось, что моряки, похищенные с судна Agisilaos в Гвинейском заливе, в том числе россиянин, освобождены.