Освобождён похищенный в Гвинейском заливе российский моряк

Моряки, похищенные с судна AGISILAOS в Гвинейском заливе, в том числе россиянин, освобождены.

Об этом сообщает посольство России в Бенине и Того.

«7 января с. г. были освобождены моряки с танкера MV AGISILAOS, захваченные в ходе пиратского нападения 30 ноября 2020 года, в том числе гражданин России. В настоящее время моряки помещены в одно из медицинских учреждений в Абудже (Нигерия) для проведения освидетельствования», — говорится в сообщении.

30 ноября посольство России в Республике Бенин и Тоголезской Республике подтвердило похищение четырёх членов экипажа с танкера Agisilaos, среди которых был россиянин.