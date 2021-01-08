Освобождён похищенный в Гвинейском заливе российский моряк

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Моряки, похищенные с судна AGISILAOS в Гвинейском заливе, в том числе россиянин, освобождены.
Освобождён похищенный в Гвинейском заливе российский моряк
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Об этом сообщает посольство России в Бенине и Того.

«7 января с. г. были освобождены моряки с танкера MV AGISILAOS, захваченные в ходе пиратского нападения 30 ноября 2020 года, в том числе гражданин России. В настоящее время моряки помещены в одно из медицинских учреждений в Абудже (Нигерия) для проведения освидетельствования», — говорится в сообщении.

30 ноября посольство России в Республике Бенин и Тоголезской Республике подтвердило похищение четырёх членов экипажа с танкера Agisilaos, среди которых был россиянин.

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