МИД сообщил о работе по освобождению захваченных пиратами россиян

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В МИД России сообщили, что в настоящее время «осуществляются все необходимые меры по скорейшему освобождению российских моряков», захваченных пиратами с судна «Уотер Феникс» в Гвинейском заливе.
МИД сообщил о работе по освобождению захваченных пиратами россиян
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД сообщили, что, согласно поступившей информации, «8 сентября в Гвинейском заливе в 28 морских милях от г. Лагос (Нигерия) совершено пиратское нападение на судно-рефрижератор «Уотер Феникс» под флагом Либерии, принадлежащее нидерландской транспортной компании «Ситрейд Гронинген».

В ведомстве заявили, что после получения информации об инциденте посольство России в Абудже находится в постоянном контакте с властями Нигерии, также установлена оперативная связь с представителями судовладельца.

«В настоящее время осуществляются все необходимые меры по скорейшему освобождению российских моряков из пиратского плена», — сообщили в МИД.

Ранее посольство России в Нигерии подтвердило похищение двух российских моряков в результате нападения пиратов в Гвинейском заливе вблизи Лагоса.

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