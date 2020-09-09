В посольстве подтвердили захват пиратами россиян в Гвинейском заливе

Посольство России в Нигерии подтвердило похищение двоих российских моряков в результате нападения пиратов в Гвинейском заливе вблизи Лагоса.

«Подтверждаем, что 8 сентября в 30 км от г. Лагоса (Нигерия) в результате пиратского нападения с судна Water Phoenix были похищены двое россиян», — говорится в сообщении дипмиссии.

Отмечается, что во взаимодействии с правоохранительными органами Нигерии предпринимаются усилия по выяснению местоположения и освобождению заложников.

Накануне сообщалось, что посольство России в Нигерии проверяет информацию о возможном захвате пиратами россиян в Гвинейском заливе.

По данным местных СМИ, пираты напали на судно и похитили двоих россиян — капитана и члена экипажа. Отмечается, что всего на борту судна было 18 человек — семь россиян и 11 филиппинцев.