Посольство России в Нигерии проверяет информацию о похищении моряков

Посольство России в Нигерии проверяет информацию о возможном захвате пиратами россиян в Гвинейском заливе.

«О факте пиратского нападения на судно нам известно, посольство проверяет сейчас информацию о захвате именно россиян», — приводит РИА Новости сообщение посольства.

По данным местных СМИ, пираты напали на судно и похитили двоих россиян — капитана и члена экипажа. Отмечается, что всего на борту судна было 18 человек — семь россиян и 11 филиппинцев.

В августе сообщалось об освобождении семи российских моряков, похищенных с судна «Кюрасао Трейдер» 17 июля в ходе разбойного нападения в Гвинейском заливе.