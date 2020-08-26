МИД сообщил об освобождении захваченных в Гвинейском заливе моряков

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Освобождены семь российских моряков, похищенных с судна «Кюрасао Трейдер» 17 июля в ходе разбойного нападения в Гвинейском заливе.
МИД сообщил об освобождении захваченных в Гвинейском заливе моряков
  • © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«24 августа в результате совместных усилий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских официальных властей и представителя судовладельца освобождены семь российских моряков, похищенных с судна «Кюрасао Трейдер» 17 июля с. г. в ходе разбойного нападения в Гвинейском заливе», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время моряки «находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт, где им предстоит прохождение медицинского осмотра перед возвращением на родину». 

В июле сообщалось, что пираты похитили 13 российских и украинских моряков с танкера MV Curacao Trader у побережья Бенина в Гвинейском заливе. 

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