«Валят с больной головы на здоровую»: в России отреагировали на требование Вашингтона по «нарушающим ДРСМД» ракетам

Американские чиновники отметились очередным голословным обвинением. Так в Совете Федерации оценили требование спецпредставителя президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардта убрать из Европы «нарушающие ДРСМД» российские ракеты. В Совфеде подчеркнули, что такие вопросы надо обсуждать на экспертных консультациях, а не через «мегафонную дипломатию». При этом в Госдуме указали на возросшее количество «абсурдных заявлений» по этой теме. Между тем Дмитрий Песков заметил, что в ходе визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд вопрос ДРСМД не обсуждался.

На прошедших в Москве переговорах помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд не поднимался вопрос о ракетах, подпадающих под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя требование спецпредставителя президента США по ядерному нераспространению убрать из Европы российские ракеты, нарушающие, по мнению Вашингтона, ДРСМД, из которого Соединённые Штаты вышли в августе 2019 года.

«Это не обсуждалось», — сказал Песков.

Ранее спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт потребовал от Москвы убрать из Европы ракеты, нарушающие, по мнению Вашингтона, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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«Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров напомнил, что именно США были инициаторами разрыва договора о РСМД. По его мнению, американцам для начала следует самим вывести своё ракетное вооружение, размещённое на Европейском континенте.

«Непонятно, с чего взялось это заявление. Такое впечатление, что они специально делают вид, что ничего не понимают, и выдвигают провокационные требования. Просто пытаются свалить с больной головы на здоровую», — сказал он в беседе с RT.

По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачёва, американский чиновник выступил «с очередным голословным обвинением».

«Обсуждать соответствующие вопросы необходимо на экспертных консультациях, а не через «мегафонную дипломатию», тем более когда у неё от дипломатии только мегафон», — цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков указал на возросшее количество «абсурдных заявлений» из Вашингтона.

«Если уж заботиться о глобальной безопасности, то самым лучшим шагом в этом вопросе стал бы роспуск блока НАТО. Тогда можно рассматривать подобные инициативы», — заметил собеседник RT.

Ситуация с разрывом ДРСМД

2 августа 2019 года Соединённые Штаты Америки в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в нарушении соглашения из-за ракет 9М729.

В то же время до этого Министерство обороны РФ проводило брифинг, на котором раскрыло технические характеристики этих ракет, подтверждающие их соответствие ДРСМД. Тем не менее военные атташе США и ряда других стран НАТО это мероприятие проигнорировали.

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу указывал, что США вышли из ДРСМД, поскольку соглашение перестало соответствовать их интересам «на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, а также восстановления Россией оборонного потенциала».

В сентябре Москва выступила с предложением о введении моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности. При этом в НАТО назвали инициативу российской стороны «неосуществимой», поскольку, по их мнению, Россия уже развернула ракеты 9М729 в нарушение ДРСМД.

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«До тех пор пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развёртывание не является реальным предложением», — говорила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

В октябре 2020 года Владимир Путин сообщил о дополнительных мерах по деэскалации в связи с распадом по вине США договора о ракетах средней и меньшей дальности. В частности, глава государства подтвердил приверженность мораторию на развёртывание наземных носителей ракет такого класса, а также предложил ввести взаимный мониторинг натовских установок ПРО Aegis Ashore в Европе и российских ракет 9М729 в Калининградской области.

«В этом контексте мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развёртывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства», — отмечал Путин.

В июне 2021 года состоялся саммит НАТО. По его итогам было опубликовано заявление, из которого следует, что участники Североатлантического альянса считают неприемлемым и не заслуживающим доверия предложение Москвы о моратории.

«Предложение России о моратории несовместимо с односторонним и продолжающимся развертыванием РФ таких систем на Европейском континенте и не помешает России создавать такие ракеты за пределами её европейской части», — говорилось в документе.